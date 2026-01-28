El Consejo de Paz de Trump dio la bienvenida a sus países miembros y presentó su hoja de ruta global

El Consejo de Paz dio la bienvenida formal a los países que integran la organización

Argentina fue presentada como miembro fundador del nuevo organismo

La iniciativa se posiciona por fuera de estructuras tradicionales como la ONU

Trump lidera la Junta de Paz y concentra poder de decisión

El plan inicial prioriza Gaza y otros conflictos internacionales

La bienvenida marca el inicio operativo del Consejo en el escenario global

El Consejo de Paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó su puesta en marcha con un mensaje de bienvenida dirigido a los países que integran la nueva organización internacional, entre ellos la Argentina. La confirmación se conoció a través de una publicación en la red social X, donde la Junta de la Paz presentó a los Estados participantes como miembros fundadores de una iniciativa que aspira a intervenir de manera directa en los principales conflictos geopolíticos del escenario actual.

La comunicación oficial marcó el inicio operativo del organismo y buscó subrayar su carácter multinacional. Junto a la Argentina fueron mencionados países de distintas regiones y con trayectorias políticas diversas, como Camboya, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Hungría, Egipto, El Salvador e Indonesia, entre otros. Desde la conducción del Consejo destacaron que se trata de una “organización internacional en crecimiento”, abierta a nuevas incorporaciones en los próximos años.

Según el esquema anunciado, los países que aún no formen parte podrán sumarse de manera gratuita durante un período inicial de tres años. Una vez finalizada esa etapa, la membresía permanente tendrá un costo de 1.000 millones de dólares. No obstante, en el caso de la Argentina, el Gobierno no deberá afrontar ese pago para conservar su lugar, un beneficio que se explica por la sintonía política entre el presidente Javier Milei y Trump, principal impulsor y líder del Consejo.

La bienvenida a los países miembros se produjo en paralelo a la presentación formal del organismo en el Foro Económico Mundial de Davos. Allí, Trump definió al Consejo de Paz como una herramienta destinada a “asegurar una paz duradera en zonas amenazadas por conflictos”, al tiempo que reivindicó el liderazgo estadounidense por fuera de los marcos multilaterales tradicionales. En ese sentido, la iniciativa se plantea como una alternativa a estructuras como la Organización de las Naciones Unidas, con mayor centralización en la toma de decisiones.

El lanzamiento estuvo acompañado por la ratificación de la carta fundacional y la conformación de un comité ejecutivo integrado por figuras de peso en la política internacional. Entre los miembros fundadores se encuentran el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair. Trump asumió la presidencia de la Junta de Paz con poder de veto, un rasgo que define el funcionamiento interno del organismo y su orientación estratégica.

Como parte del mensaje de bienvenida, el Consejo difundió un plan de acción de 20 puntos que delimita sus prioridades iniciales. El documento pone el foco en el conflicto entre Israel y Hamas y plantea como objetivos centrales la desmilitarización de la Franja de Gaza, la reconstrucción del territorio y la conformación de una administración civil transitoria. Para ello, la Junta de la Paz supervisará un comité tecnocrático palestino y coordinará el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización destinada a sostener el alto el fuego.

Durante su exposición en Davos, Trump agradeció el rol de Witkoff y Kushner en las gestiones vinculadas a la liberación de rehenes y la asistencia humanitaria en Gaza. También sostuvo que la articulación entre el Consejo de Paz, sus integrantes y otros organismos internacionales podría dar lugar a un modelo de intervención “único” en la resolución de conflictos armados.

El presidente estadounidense amplió además el alcance de la iniciativa al mencionar otros escenarios donde el Consejo buscaría intervenir, como la guerra en Ucrania, las tensiones vinculadas al programa nuclear iraní y distintos focos de conflicto en África y Medio Oriente. En ese contexto, reivindicó gestiones pasadas que, según afirmó, permitieron frenar enfrentamientos prolongados entre países y evitar escaladas de gran magnitud.

La sesión inaugural concluyó con un mensaje optimista sobre el futuro del organismo. Trump sostuvo que el Consejo de Paz tiene el potencial de convertirse en uno de los espacios más influyentes del orden internacional y destacó la adhesión de decenas de países a los procesos de diálogo en Oriente Medio. Para la Argentina, la bienvenida como miembro fundador la ubica desde el inicio dentro de una iniciativa que busca redefinir los mecanismos de intervención global.