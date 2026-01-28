Un Djokovic al borde del K.O se metió en semis del Abierto de Australia

En el Abierto de Australia, Novak Djokovic ha alcanzado las semifinales a los 38 años, gracias a un partido inesperado. Este miércoles, el serbio se enfrentó a Lorenzo Musetti en los cuartos de final, y logró clasificar tras el retiro de su oponente, que se encontraba liderando el encuentro con dos sets a cero.

Djokovic llegó a esta fase del torneo sin haber disputado un partido previo, ya que Jakub Mensik había desistido de jugar por problemas físicos. Durante el enfrentamiento con Musetti, el serbio se encontraba en desventaja cuando su rival abandonó la cancha.

Tras el partido, Djokovic ofreció una conferencia de prensa donde comentó sobre la lesión de Musetti. “Noté sus limitaciones al inicio del tercer set, aunque su equipo asegura que se lastimó en el segundo parcial. No parecía que afectara su juego inicialmente, pero supongo que el problema fue empeorando”, explicó.

El serbio también minimizó sus propios problemas físicos, señalando que solo tiene una ampolla en un pie, lo que no afecta su movilidad. “El tenis es un deporte físico; lo que le ocurrió a Lorenzo lo demuestra. Él estaba jugando muy bien y se encontró en una situación difícil”, añadió.

Por su parte, Musetti explicó su situación tras el retiro, señalando que sintió la lesión al inicio del segundo set, pero decidió continuar. “Nunca imaginé tener que retirarme tras ganar dos sets a cero contra Novak. Es realmente doloroso”, afirmó el italiano.

Djokovic se prepara ahora para enfrentar a Jannik Sinner en las semifinales, después de que este último venciera a Ben Shelton.