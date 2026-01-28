Alberto Fernández reaparece, cuestiona a Milei y admite el fin de una etapa política

El ex presidente reapareció tras un largo silencio con duras críticas al gobierno de Javier Milei

Admitió errores propios y afirmó que su etapa política ya quedó atrás

Defendió su gestión, especialmente en obra pública, vivienda y pandemia

Denunció una campaña de desprestigio y habló de “cancelación” política

Reconoció fallas económicas, pero destacó indicadores laborales y sociales

Cuestionó a Donald Trump y expresó una mirada particular sobre Vladimir Putin

Tras un prolongado silencio público, el ex presidente Alberto Fernández volvió a expresarse en una entrevista radial en la que combinó una fuerte crítica al gobierno de Javier Milei con una autocrítica poco habitual sobre su propio recorrido político y el presente del peronismo. Con un tono reflexivo, pero también confrontativo, Fernández dejó definiciones sobre la situación social y económica del país, defendió su gestión y se refirió tanto a la política internacional como a las denuncias personales que marcaron el tramo final de su exposición pública.

Fernández sostuvo que el impacto de las decisiones del actual Gobierno es profundo y que, frente a ese escenario, las discusiones internas dentro del justicialismo pasan a un segundo plano. Desde su mirada, la prioridad política no debería estar puesta en saldar cuentas partidarias sino en recuperar el vínculo entre la dirigencia y una sociedad golpeada por la crisis. En ese marco, afirmó que el peronismo atraviesa un momento de cierre generacional y fue categórico al afirmar que su tiempo político ya quedó atrás.

Consultado sobre su bajo perfil mediático desde que dejó la Casa Rosada, el ex mandatario rechazó la idea de un retiro de la escena política. Aseguró que sigue con atención la coyuntura nacional, aunque optó por reducir sus apariciones públicas y expresarse de manera selectiva. Según explicó, el clima político actual y el modo en que se desarrolla el debate público influyeron en su decisión de correrse del centro de la escena.

En defensa de su gestión, Fernández enumeró políticas públicas que, a su entender, quedaron opacadas por la narrativa crítica posterior. Destacó la construcción de viviendas, la ejecución de obras públicas en todo el país y el rol del Estado durante la pandemia de Covid-19. En ese punto, insistió en que el sistema de salud permitió salvar millones de vidas y cuestionó la simplificación con la que se analizó su desempeño en aquel contexto excepcional.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando el ex presidente denunció haber sido víctima de una campaña de desprestigio personal. Fernández se refirió a las acusaciones en su contra y sostuvo que se construyó una imagen pública basada en denuncias falsas y operaciones políticas. Habló de un proceso de “cancelación” que, según afirmó, incluyó versiones infundadas sobre su vida privada y lo transformó en un blanco permanente de ataques. En ese sentido, apuntó directamente contra el presidente Milei y también deslizó responsabilidades de personas que formaron parte de su entorno más cercano.

En el plano económico, Fernández reconoció que su gobierno no logró resolver el problema de la inflación, especialmente en el último año de mandato, marcado por una fuerte sequía que afectó el ingreso de divisas. Sin embargo, defendió los indicadores laborales y salariales que, según remarcó, mostraban una situación distinta a la actual. Comparó esos números con los registrados durante las gestiones de Mauricio Macri y del propio Milei, y subrayó que dejó un mercado de trabajo con niveles históricamente bajos de desocupación.

La entrevista también incluyó definiciones sobre el escenario internacional. Fernández fue especialmente crítico con Donald Trump, a quien describió como una figura más radicalizada que en su anterior paso por la presidencia de Estados Unidos. Además, reiteró su convicción de que el apoyo financiero del FMI durante el gobierno de Macri estuvo condicionado por intereses políticos. Al referirse a Vladimir Putin, sorprendió al manifestar un mayor respeto personal hacia el líder ruso que hacia Trump, aunque aclaró que siempre rechazó la invasión a Ucrania y sostuvo que los conflictos internacionales deben resolverse por la vía diplomática.

Con su reaparición pública, Alberto Fernández dejó en claro que, aunque se considere parte de una etapa concluida, sigue dispuesto a intervenir en el debate político. Su mensaje combinó balance, defensa y crítica, en un intento por reordenar su legado y marcar posición frente a un escenario que observa con preocupación.