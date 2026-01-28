Jornada decisiva en la Champions: se conocen los clasificados a octavos y los playoffs

La UEFA Champions League se prepara para una jornada decisiva, con 18 partidos programados a la misma hora que determinarán los primeros ocho equipos en avanzar a los octavos de final y los emparejamientos de playoffs para los demás clasificados.

Desde las 17:00, comenzará a rodar el balón en todos los estadios. Al concluir la jornada, se definirán los equipos que pasarán directamente a la siguiente ronda y aquellos que deberán enfrentar playoffs por las últimas ocho posiciones. Entre los encuentros, solo el partido entre Arsenal, líder del grupo, y Kairat Almaty, ya eliminado, no tendrá implicaciones.

El nuevo formato de la Champions, que incluye 36 equipos en un único grupo, genera una intensa batalla hasta el final. Arsenal y Bayern Múnich ya tienen su clasificación asegurada, mientras que otros equipos luchan por su continuidad en el torneo.

Real Madrid y Liverpool, con 15 puntos, están cerca de la clasificación, mientras que Tottenham, con 14, también tiene buenas opciones. Equipos como PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Portugal, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta, que acumulan 13 puntos, han asegurado al menos un lugar en la siguiente fase.

Por otro lado, Kairat Almaty, Villarreal, Slavia Praga y Eintracht Frankfurt ya se han despedido del torneo.

Partidos Clave de la Jornada

Uno de los duelos más esperados es el Napoli-Chelsea en el estadio Diego Armando Maradona, donde el conjunto italiano necesita una victoria para mantener sus opciones de avance. Chelsea busca sellar su clasificación.

En Alemania, el Borussia Dortmund se enfrenta al Inter de Milán en un choque crucial. Ambos equipos esperan sumar puntos para aspirar a estar entre los ocho mejores. Lautaro Martínez, delantero del Inter, podría ser titular tras una destacada temporada.

El PSG se mide contra Newcastle en el Parque de los Príncipes, donde un empate podría complicar las aspiraciones de ambos equipos. Manchester City, por su parte, busca recuperarse de una sorpresiva derrota ante Bodo Glimt y necesita una victoria contundente contra el Galatasaray.

Transmisiones de los Partidos

Los encuentros serán transmitidos por ESPN, Fox Sports y Disney+, cada señal cubriendo varios de los partidos más relevantes: