Wanda Nara mostró la mudanza a su nueva casa y reavivó una vieja acusación de Mauro Icardi

Tras el escandaloso cruce mediático que protagonizó días atrás con Mauro Icardi, Wanda Nara avanza con la mudanza definitiva a su “casa de los sueños” y decidió compartir parte del proceso a través de sus redes sociales.

Mediante una serie de videos, la mayor de las hermanas Nara mostró distintos ambientes de su nuevo hogar, mientras los equipos de mudanza y limpieza trabajaban en la organización de los muebles y en la reubicación de sus pertenencias y las de sus hijos.

En el recorrido, la conductora dejó ver su estilo personal reflejado en amplios y luminosos espacios, una marcada presencia de luz natural, candelabros, tonos neutros, revestimientos en mármol y una impronta moderna y minimalista.

Sin embargo, esta nueva residencia no está ajena a viejas polémicas. La reconstrucción de la propiedad, realizada según sus gustos y necesidades, reavivó el conflicto con Mauro Icardi, quien denunció en 2025 que Wanda habría abonado la cuota inicial de esta propiedad, luego de retirar 7 millones de euros de sus cuentas.

El dato volvió a cobrar relevancia luego de que el futbolista hiciera referencia al tema en uno de los puntos de su contundente descargo público contra su expareja, en el que expuso los motivos por los que aseguró no considerarla “familia”.

