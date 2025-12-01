“¿Y si fueran mis perros?”: creó una web para encontrar mascotas perdidas

Los incendios forestales en La Patagonia son los más graves de esta temporada, con al menos 36 mil hectáreas consumidas por las llamas entre Neuquén, Río Negro y Chubut. Más de 140 casas fueron arrasadas y miles de personas debieron ser evacuadas, sin embargo, algunas de ellas están atrapados en un sufrimiento mayor porque perdieron a sus mascotas.



Mientras que los bomberos y voluntarios trabajan sin descanso para salvar el bosque, el resto del país intenta colaborar a la distancia. Entre la gente que muestra su solidaridad, están Federico Borstelmann y su equipo de programadores, Mauro Jeandet y Joaquín Carretero, quienes lanzaron la página web My Pets Patagonia (mypetspatagonia.com), donde se pueden publicar las fotos de las mascotas perdidas durante los incendios para facilitar la búsqueda.

Borstelmann vive en La Plata. Es diseñador gráfico y diseñador web de profesión, pero vive para rescatar, trasladar y promover la adopción responsable de animales. Hace dos años, el joven de 26 años decidió crear My Pets, la “App de reencuentros”, donde los dueños difunden la información de sus mascotas perdidas. “Me impulsó la pregunta, ‘¿qué pasaría si se perdieran mis perros? Eso me motivó a hacer la herramienta”, contó en diálogo con TN.

Gracias a My Pets, que tiene más de 60.000 usuarios, ha habido “más de 3000 reencuentros”, aseguró.

En vista de que esa aplicación sigue ayudando a multitudes, Borstelmann y su equipo decidieron replicarlo en la Patagonia. “Surgió el tema de los incendios forestales y se nos ocurrió aportar una herramienta”, explicó. La página es gratuita y está disponible desde el viernes pasado. Hasta el momento, tiene 34 publicaciones de animales perdidos (gatos, perros y hasta un caballo). De este grupo, 14 ya se reencontraron con sus familias.

Para Borstelmann, es importante la difusión para que más damnificados se reencuentren con sus seres queridos. Quienes hayan perdido a su mascota durante los incendios, deben enviar un correo con una foto, la edad (si se conoce), el lugar donde lo vieron por última vez y la información de contacto (número de teléfono o correo) a la dirección [email protected]. Las personas que hayan encontrado un animal perdido y no conozcan a su dueño también pueden compartir la información por esta plataforma. Además, pueden contactar al equipo de Federico en Instagram (@mypets.app).

La Fundación Planeta Vivo, en camino a brindar ayuda en La Patagonia

El equipo de la Fundación Planeta Vivo, abocado a brindar apoyo en este tipo de tragedias, emprendió el viaje desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la Patagonia para asistir a los animales afectados por los incendios.

En esta oportunidad, llevan una carpa sanitaria equipada para atención de animales heridos, camillas, insumos veterinarios para primeros auxilios, un generador de energía, una motobomba, transportadoras, jaulas trampas, malacates para levantar animales grandes y un tráiler para traslado de animales como caballos y vacas.

Fernando Pieroni, presidente de la Fundación, le explicó a este medio que él y su equipo llegarán el jueves a El Bolsón con el objetivo de ayudar a la mayor cantidad de animales afectados. “Entendemos que el incendio o la inundación es un momento de catástrofe terrible, pero el después también es muchas veces aún peor, porque muchas familias pierden todo, y como todos sabemos, generalmente se prioriza, por obvias razones, la construcción de viviendas, y trata de recuperar lo que han perdido. Y los animales siempre quedan como en un segundo plano”, señaló.

En el Bolsón, instalarán campamento para brindar asistencia veterinaria a los que lo requieran. “El viernes en la mañana, vamos a salir a zonas afectadas con vecinos autoconvocados. [...] Ellos han dedicado, desde el momento uno que empezó el incendio hasta ahora, a los animales, también víctimas de los incendios”, agregó Pieroni. En el recorrido, harán un relevamiento completo de las zonas afectadas, cuántas casas fueron afectadas y cuántos animales necesitan de alimento.

“Eso nos va a llevar algunos días. Y una vez que tengamos un relevamiento bien armado de todas las zonas que estén necesitando y la cantidad de animales, lo que vamos a hacer es empezar a bajar alimento. Entregaremos para el día a día y también la idea es empezar a acopiar para que puedan tener para los próximos meses, que van a ser duros", resaltó.

Pieroni destacó que la Fundación recaudó $13 millones hasta el momento y que el dinero estará “destinado para la atención y, sobre todas las cosas, alimentación de los animales”. En Instagram (@fundacion.planetavivo.arg y @fer_pieroni) hay más información sobre el apoyo que prestará la organización en el sur.

