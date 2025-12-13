Aval legislativo para un crédito externo para eficiencia energética

La Cámara de Diputados sancionó la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un empréstito con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) hasta la suma de 50.000.000 de euros, con más los intereses y accesorios correspondientes, para el financiamiento del proyecto Mejora Energética para Edificios Sostenibles e Inclusivos (Meesi).

El programa será financiado por esa agencia y el Green Climate Fund (GCF) considerado el fondo climático más grande del mundo.

El objetivo del crédito es reducir el consumo energético en dependencias estatales como escuelas, hospitales y los dos aeropuertos provinciales.

El Senado había avalado el convenio a principios de octubre después de una reunión con varios miembros del Poder Ejecutivo que fueron a informar sobre los alcances. En Diputados, el expediente pasó por las comisiones y con dictámenes fue votado sobre tablas, y sin discursos, en la última sesión. Hubo abstención de siete diputados del justicialismo y rechazo de cinco legisladores y el voto afirmativo de otros 32.

El director de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo, Gonzalo Saglione, le explicó a El Litoral que ahora se tramitará ante el Ministerio de Economía de la Nación la autorización dentro del marco de la ley de responsabilidad fiscal para luego poner en marcha la operatoria que ya fue aprobada por la Agencia Francesa.

"El préstamo ya fue aprobado por el directorio de la Agencia" explicó Saglione quien dio cuenta que en la provincia se trabaja en la confección del decreto de creación de la Unidad Ejecutora que define autoridades y funciones. Lo formarán los ministerios de Economía; de Salud porque abarca los hospitales Cullen y Centenario; Educación por las escuelas y Desarrollo Productivo no solo por la energía sino también por los dos aeropuertos.

El objetivo es licitar a principios de año próximo las obras a ejecutar para tener un mejor aprovechamiento energético.

Entre los ítems de la ley sancionada se señala que el plazo de amortización será de 15 años, incluido 5 años de gracia; mientras que la tasa de interés en el tramo del Green Climate Fund tasa fija de cero punto setenta y cinco por ciento (0,75%) anual; tramo AFD fija o variable, Euribor a 6 meses + 614 puntos básicos.

Además la comisión de evaluación fijada es del 0,50% y de compromiso: 0,50% sobre saldos pendientes de desembolso.

En otro artículo se dispone que las normas, reglas, trámites, operatorias y procedimientos de contrataciones y adquisiciones de obras, bienes y servicios que se establezcan en el acuerdo de préstamo y documentos complementarios, prevalecerán en su aplicación específica sobre la legislación local en la materia.

El objetivo del gobierno es tomar el crédito para intervenir los dos aeropuertos internacionales, los hospitales Cullen de Santa Fe, Centenario de Rosario, y establecimientos escolares de distintos lugares de la la provincia.

El préstamo de la AFD se implementará en un total de 27 edificios de toda la provincia. En materia educativa, alcanzará a establecimientos que concentran más de 16.500 alumnos. Esta iniciativa prevé una disminución del 40 % en el consumo energético de los edificios intervenidos, mediante reformas de infraestructura, instalación de tecnología de bajo consumo y adecuación climática.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que es crédito a tasas muy accesibles y a largo plazo para obras de infraestructura. En este caso tiene que ver con eficiencia energética y que se enmarca en la ley provincial, que es el Santa Fe Cumple, que todos los edificios públicos puedan reducir sus consumos energéticos. "Este programa que está denominado Peeb Cool, que busca que en determinados edificios públicos el gobierno de la provincia de Santa Fe pueda reducir casi un 40 % el consumo energético", añadió.

Los edificios a trabajar fueron considerados, según el trabajo que hicieron funcionarios de distintas áreas, entre ellas la Subsecretaría de Energía de Provincia, de acuerdo a algunos índices a abordar, vinculado a mayores consumos. Muchos de ellos son escuelas que por el propio equipamiento, como escuelas técnicas, tienen mayor consumo de energía.

El proyecto contempla además acciones de fortalecimiento institucional para la promoción de la eficiencia energética y la resiliencia climática en los servicios públicos.

El crédito fue definido en el gobierno como parte de las acciones emprendidas por el Ejecutivo santafesino en la búsqueda de recursos externos para el desarrollo de infraestructura estratégica, en un contexto de restricción nacional de transferencias y caída de inversiones públicas.

Desde la cartera económica destacaron que estas operaciones no solo representan una inyección clave para proyectos concretos, sino también el reconocimiento internacional a la solidez institucional y financiera de la provincia, que mantiene un riguroso cumplimiento de sus compromisos.

Jury

La Cámara de Diputados designó a José Corral como miembro titular del cuerpo en el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados para el período 2025/2027.

Además del radical fueron designados como suplentes Gisel Mahmud (PS), Astrid Hummel (Pro), Lucila De Ponti (PJ), Fabián Palo Oliver (FAS) y Alicia Azanza (Unite).

La Ley de Enjuiciamiento de Magistrados es una de las mandas constitucionales a dictar en los próximos meses para analizar la conducta de jueces, fiscales y defensores. Mientras tanto, para el juzgamiento de jueces está el Tribunal de Enjuiciamiento que integran la Corte Suprema de Justicia, dos abogados y un representante de cada cámara legislativa.

Socialistas

El ingreso de Fabián Cejas como diputado por Pablo Farías quien asumió como diputado nacional, motivó una serie de cambios en la conformación de comisiones por parte de integrantes de la bancada socialista.

Cejas integrará las comisiones de de Gobiernos Locales, Comunas y Municipios, así como de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

En tanto, Rosana Bellati reemplaza a Farías en la Comisión de Obras y Servicios Públicos y Gisel Mahmud en Juicio Político.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.