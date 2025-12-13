Tras cinco años preso por una condena por abuso sexual, Alexis Zárate regresará al fútbol en el Ascenso.

Alexis Zárate, lateral derecho de 31 años, ha retomado su carrera profesional tras recuperar su libertad en agosto de 2025, luego de cumplir cinco años de prisión por un abuso sexual ocurrido en marzo de 2014. Zárate, que en ese momento jugaba para Independiente, fue condenado a seis años y medio de cárcel tras ser declarado culpable de abusar de Giuliana Peralta, novia de su compañero de equipo Martín Benítez.

La sentencia del Tribunal Oral N° 1 de Lomas de Zamora se hizo efectiva en julio de 2020, cuando Zárate fue trasladado al penal de Saavedra, cerca de Bahía Blanca. Su condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2022, a pesar de intentos de su defensa por revertirla.

Ahora, Zárate ha sido presentado como refuerzo del Club Argentino de Quilmes para la Temporada 2026 de la Primera B, tercera categoría del fútbol argentino. El jugador, que debutó en 2013 con Independiente, tuvo un paso por Temperley y un breve período en el FK Liepāja de Letonia. Su trayectoria profesional incluye 15 partidos y un gol con el "Rojo", y 29 partidos con dos goles en Temperley.