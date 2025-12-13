Inter Miami tomó una decisión clave con Rodrigo De Paul tras ganar la MLS

El Inter Miami vive un momento histórico tras conquistar la Major League Soccer (MLS) por primera vez desde su creación en 2018, gracias a las destacadas actuaciones de Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

La franquicia ha confirmado la compra definitiva del pase de De Paul al Inter Miami por 15 millones de dólares, procedente del Atlético de Madrid. El jugador, ex-Racing, firmó un contrato que se extenderá hasta diciembre de 2029 y se unirá a Messi como jugador franquicia del equipo, tras las salidas de Jordi Alba y Sergio Busquets. Hasta ahora, De Paul ha disputado 20 partidos, marcado dos goles y obtenido un título con el equipo.

En el marco de esta conquista, el Inter Miami ha comenzado a renovar su plantilla, anunciando también las salidas de Marcelo Weigandt, quien regresará a Boca Juniors, y Tadeo Allende, que volverá al Celta de Vigo. Además, se espera una decisión sobre el futuro de Luis Suárez, quien podría continuar su carrera en otro país.

Los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba quedan desvinculados tras el final de sus contratos con el club.

Concepto de “jugador franquicia”

Ser un jugador franquicia significa no solo ser un referente y uno de los mejores del equipo, sino también jugar un papel crucial en la economía del club. Esta figura, introducida en la MLS en 2007 por David Beckham, permite a los equipos inscribir hasta tres jugadores fuera del límite salarial.