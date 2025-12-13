Leclerc reveló el motivo por el que dejaría temporalmente la Fórmula 1

A los 28 años, Charles Leclerc ha completado siete temporadas en la Fórmula 1, donde llegó con grandes expectativas, especialmente tras su fichaje por Ferrari en 2019. Se esperaba que el monegasco fuera el piloto que rompiera la racha de la escudería sin títulos desde que Kimi Räikkönen se coronó campeón en 2007.

Sin embargo, hasta la fecha, Leclerc no ha tenido oportunidades reales de luchar por el campeonato, debido a la superioridad demostrada por rivales como Lewis Hamilton y Mercedes, Max Verstappen y Red Bull, así como los recientes avances de McLaren, con Lando Norris a la cabeza. Ferrari ha quedado atrás y el piloto no ha logrado competir por el campeonato.

Frente a esta situación y al acercarse a los 30 años, Leclerc ha expresado su interés por explorar otras competiciones, en particular las 24 Horas de Le Mans. "Definitivamente, me gustaría hacerlo varias veces", aseguró al ser consultado sobre participar en esta emblemática carrera.

Competiciones como Le Mans requieren una pausa en su carrera en la Fórmula 1, ya que se llevan a cabo durante la temporada. Leclerc ha destacado la necesidad de prepararse adecuadamente: "Es difícil, necesito encontrar cómo combinarlo con la Fórmula 1. Si voy a hacerlo, quiero intentar ganar, y para eso debo prepararme, ya que el nivel en Le Mans es muy alto".

Leclerc no es el único piloto con aspiraciones de participar en Le Mans. Muchos en la parrilla comparten este deseo, ya que la carrera representa un desafío significativo. Pilotos como Fernando Alonso y Max Verstappen han estado considerando la posibilidad de competir juntos en esta prueba, aunque compaginarla con la Fórmula 1 ha demostrado ser un reto considerable.