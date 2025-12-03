3 playas tranquilas a 1 hora de Buenos Aires, ideal para el verano 2026

El calor se empieza a sentir en Buenos Aires y la pregunta se repite: ¿a dónde escaparse sin tener que manejar horas hasta la Costa Atlántica? La respuesta está más cerca de lo que parece. Hay tres playas tranquilas, con agua y mucha naturaleza, ideales para una escapada rápida, refrescante y sin multitudes.



Estos destinos, a poco más de una hora de CABA, son perfectos para un fin de semana largo, una salida exprés o para cortar con la rutina y cambiar de aire.

1. San Pedro: río, sol y un combo completo para disfrutar

A poco más de dos horas de viaje, San Pedro ofrece una combinación difícil de igualar: playas amplias sobre el Paraná, buena gastronomía, historia y paseos para todos los gustos.

Los balnearios como El Viajero, Barrancas o El Nauticón son los favoritos de la zona. Acá se puede hacer kayak, bajar al río o pasar el día en áreas de acampe. Cuando baja el sol, el centro histórico invita a caminar y descubrir la ciudad. El acceso es directo por la Ruta 9.

2. Punta del Indio: naturaleza pura y playas casi vírgenes

A 165 kilómetros de la Capital, Punta del Indio es una joya escondida y poco conocida. Declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO, sorprende con bosques costeros, senderos y playas rodeadas de vegetación.

Los balnearios son amplios, poco concurridos y mantienen un entorno casi intacto. Es el lugar ideal para quienes buscan desconectar en serio, escuchar el silencio y volver a conectar con la naturaleza. Se llega por la Ruta 36.

3. Atalaya: un rincón agreste frente al Río de la Plata

Muy cerca de Magdalena, sobre la Ruta 1, aparece Atalaya: un destino ribereño simple, natural y poco intervenido. Sus playas se destacan por la amplitud y el paisaje agreste, donde el Río de la Plata se ensancha y regala una postal distinta.

Es el plan perfecto para quienes quieren disfrutar del río sin música fuerte ni grandes paradores, en un entorno rústico y silencioso. Ideal para una escapada en busca de paz y tranquilidad.

No hace falta manejar horas ni pelearse con el tránsito para disfrutar de la playa y el agua. Estas tres opciones cerca de CABA son la excusa perfecta para cortar con la rutina, respirar aire puro y volver con las pilas recargadas. Solo queda elegir el destino, armar el bolso y salir a buscar un poco de calma.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.