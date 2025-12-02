Capioví fue elegida por la IA como la ciudad más festiva y navideña de Argentina

La Inteligencia Artificial ha identificado los destinos argentinos donde la Navidad se celebra con mayor intensidad, destacando a Capioví, Misiones, como el líder del ranking nacional. Le siguen Villa General Belgrano, en Córdoba, y Chajarí, en Entre Ríos, según un análisis publicado por la agencia Noticias Argentinas.

En Capioví, la comunidad colabora durante meses previos a diciembre para convertir la ciudad en un paisaje navideño. La decoración, que mezcla creatividad y materiales reciclados, fomenta un fuerte espíritu comunitario. Las luces, desfiles y espectáculos familiares se integran con el entorno natural, que incluye saltos de agua y la proximidad a destinos turísticos como Puerto Rico y las Cataratas del Iguazú.

La participación activa de los habitantes y la magnitud de sus decoraciones artesanales son consideradas clave. La directora de Turismo y Cultura de Capioví enfatizó que “la Navidad no es solo una celebración, sino parte de nuestra identidad. Cada rincón del pueblo refleja meses de esfuerzo y colaboración”.

Por su parte, Villa General Belgrano se caracteriza por su estilo alpino, con villancicos y ferias de ambientación centroeuropea. Chajarí destaca por su oferta de ferias y espectáculos, complementados por espacios verdes y la atracción turística del lago Salto Grande.

Así, Capioví se posiciona como un referente en el mapa navideño argentino, mostrando cómo la celebración puede convertirse en un motor cultural y turístico que fortalece el sentido de comunidad.