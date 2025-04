Pullaro quiere consensuar la fecha de la Convención

Resuelta ya la conformación de la asamblea de convencionales que debatirán y redactarán la nueva Carta Magna santafesina, el gobernador Maximiliano Pullaro tiene previsto reunirse el lunes próximo en Rosario con el resto de los referentes que encabezaron las listas de constituyentes. Por separado, en el inicio de la otra semana, el mandatario santafesino convocará a Juan Monteverde, Nicolás Mayoraz y Marcelo Lewandowski. En la Casa Gris dan por seguro que el encuentro se realizará en la sede local de la Gobernación.

Una vez consumados esos tres encuentros, Pullaro hará lo propio en la ciudad de Santa Fe con Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien sumó tres convencionales con su lista del Frente de la Esperanza.

La idea del oficialismo provincial es avanzar en la fecha de la asamblea constituyente, que podría ser en julio y agosto, según dejaron trascender en el entorno político del gobernador.

Hasta el momento, a los dirigentes opositores involucrados no les había llegado ninguna invitación oficial, pero la mayoría acudiría al encuentro.

Granata desmintió a Pullaro

La que puso reparos fue Amalia Granata, quien lideró la lista de Somos Vida y logró colocar siete convencionales. “No me convocaron ni me llamó nadie. A lo mejor tienen otro número”, chicaneó la diputada provincial en diálogo con La Capital, desacreditando la versión que echó a correr la Casa Gris de que el propio gobernador la había llamado y que ella no atendió el teléfono.

“No hubo nada. Tampoco un mail oficial. Ni a mí ni a nadie de mi equipo lo llamaron. Tampoco a los convencionales de mi lista”, reforzó Granata.

Consultada sobre la posibilidad de que la asamblea constituyente debata entre julio y agosto, la referente de Somos Vida fue taxativa: “Que hagan lo que quieran, como siempre hacen ellos. Este gobierno nunca escucha, son una escribanía. Que me pregunten lo que pienso es la nada misma”.







Según comentaron a La Capital allegados a Lewandowski, el senador aceptaría el convite de Pullaro, pero tampoco le llegó la notificación oficial. “Se enteró por la prensa”, aseguraron.

Tampoco Lewandowski quiso adelantar una opinión sobre la fecha del inicio de la Convención. “Primero escuchará qué plantea el gobernador”, insistieron en la vocería del líder de Activemos.

Monteverde, quien lideró la lista panperonista Más para Santa Fe (metió doce convencionales), está dispuesto a reunirse con Pullaro, pero en principio rechaza la idea de julio y agosto para que la asamblea comience el debate de la reforma parcial de la Carta Magna.

En una entrevista con LT8, el líder de Ciudad Futura dijo que no son convenientes las fechas que maneja el oficialismo por la falta de tiempo de preparación de los convencionales y por estar demasiado cercanas a las elecciones generales de junio en la provincia.

Si bien Santa Fe realizará los comicios generales a nivel local (intendente, jefe comunal y concejal) el 29 de junio, el calendario electoral nacional resalta en rojo las legislativas del 26 de octubre, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La idea de Pullaro es anunciar la fecha de la Convención antes que termine abril, previo a un acuerdo con los otros sectores políticos, de ahí la necesidad de reunirse con los referentes opositores.

Lugar de la Convención

En principio, cuando se votó en la Legislatura la necesidad de la reforma, se habló de comenzar el debate entre febrero y marzo de 2026, pero ahora mutó a julio y agosto de este año. El gobierno quiere separar la discusión sobre los artículos a reformar de los debates que se darán en la compulsa electoral de octubre.

Mientras se terminan de definir los tiempos, ya hubo avances en cuanto al lugar elegido para que sesionen los convencionales constituyentes: será en el recinto de la Cámara de Diputados.

Con información de La Capital