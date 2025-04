Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra el PRO: «El problema no es el armado político, sino la gestión»

Horacio Rodríguez Larreta reapareció con fuerza en el escenario político y eligió el prime time de Todo Noticias (TN) para hablar con crudeza sobre el presente de la Ciudad de Buenos Aires, su rol como candidato a legislador porteño y el colapso de la coalición que supo gobernar durante años.

“La Ciudad es insegura, faltan policías en muchos barrios. Está sucia, con más basura fuera del contenedor que adentro”, disparó el exjefe de Gobierno en una entrevista en vivo. Y fue aún más gráfico: “Cuando yo era jefe de gobierno me enteraba si faltaba o no un barrendero. Les pusimos GPS a todos los camiones, no podían comerse ni una cuadra. El sistema se relajó, por eso hay olor a pis”.

La autocrítica por su derrota en 2023

Larreta también reconoció errores propios, en particular sobre su estrategia de campaña presidencial que lo enfrentó a Patricia Bullrich. “Yo hice mi carrera al lado de la gente, cara a cara. Pero, en 2023, me juntaba a diario con los candidatos políticos. Fue un error”, reconoció con tono reflexivo. Y fue más allá: “En la vorágine de la política perdí un contacto personal que hoy estoy recuperando. Fui a contramano en momentos en que la gente aborrecía a los políticos”.

Dardos a Jorge Macri y alerta sobre el PRO

En otro tramo de la entrevista, Larreta fue directo al hablar de la gestión actual del Gobierno porteño a cargo de Jorge Macri: “Lo que pone en riesgo al gobierno de la Ciudad es la mala gestión. Gestionamos muchos años y siempre le ganamos al kirchnerismo porque gestionamos bien”, señaló. Y remarcó que el problema no es político, sino de gestión: “Hoy el problema no es el armado político, es la gestión”.

El desarme de Juntos por el Cambio

El ex mandatario porteño también lanzó un diagnóstico crítico sobre el presente de su espacio político: “Si de Juntos por el Cambio se fueron Lilita Carrió, Graciela Ocaña, el radicalismo y el socialismo, es que algo malo ha pasado”. Con ese mensaje, Larreta dejó en claro que su candidatura legislativa busca recomponer su vínculo con los vecinos porteños y reordenar el espacio desde adentro.

Con información de www.elintransigente.com