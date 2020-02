Más vale tarde que nunca: Viene Saín a Rafaela

La agenda del Ministro Saín en nuestra ciudad

Locales 05 de febrero de 2020Por Redacción

El Ministro de Seguridad llegará por primera vez a la ciudad en medio de la declaración de la emergencia en seguridad y en donde los rafaelinos después de episodios violentos reclaman por acciones en el corto plazo.



FOTO ARCHIVO Sain Marcelo

El pasado lunes por la mañana el intendente de la ciudad Luis Castellano, luego de un encuentro con las fuerzas de seguridad, concejales, funcionarios y el senador Alcides Calvo, casi a modo de confesión, dijo: “evidentemente lo que hicimos hasta aquí no alcanza y está claro que tenemos que ganarle la batalla a la delincuencia”.

En medio de este complejo y delicado contexto, llega este miércoles a la ciudad el titular de la cartera provincial de seguridad, el Ministro Marcelo Saín, que desarrollará una intensa agenda que contempla distintas reuniones.

El funcionario estará arribando a Rafaela a las 10 donde participará en la Guardia Urbana de una mesa local de coordinación; a las 12 formará parte de la reunión del Consejo Consultivo Social que se llevará a cabo en el Complejo Cultural del Viejo Mercado. Este será un encuentro del que participarán funcionarios, concejales, vecinalistas y representantes de las instituciones de la ciudad que ya fueron convocados por el municipio.

En tanto Saín en su última escala en Rafaela, visitará a las 15 al personal de la Policía Comunitaria y de la Policía de Acción Táctica (PAT).

CALVO: “ES UN MOMENTO

DE EMERGENCIA”

El senador departamental participó de la reunión realizada en el despacho del intendente y al ser consultado por los alcances de este tipo de encuentros, señaló que “fue una reunión sumamente positiva, es un momento de emergencia y hay que entenderlo de esta manera”.

Sobre la intensificación de los controles expresó que “creo que el control tiene que ser generalizado y hay una actitud netamente preventiva en virtud de diferentes hechos delictivos que están mutando en la provincia por distintas razones y no queremos que lleguen a Rafaela y al Departamento. Tampoco hay que olvidar los controles internos y lo que hay que pedirle a la gente es la máxima mesura y comprensión entendiendo que estamos en un momento especial donde si alguien le pide la documentación es por el bien de la ciudad, por el bien de todos, y porque estamos tratando de cuidarlos y protegerlos”.

Calvo también hizo referencia al proyecto de emergencia en seguridad provincial y señaló “en el mes de diciembre he tenido la posibilidad de votar este proyecto y lamentablemente no ha llegado a su aprobación en la cámara de diputados, se están desarrollando distintas reuniones con los partidos políticos con el propio Gobernador y creemos que este miércoles debería ingresar a la Cámara de Senadores el nuevo proyecto de ley, ojalá tenga el respectivo tratamiento”.

Además el senador hizo mención a la necesidad de sumar a todas las partes, es decir no solamente el Poder Ejecutivo sino también el Legislativo y el Judicial. “De una vez y por todas hay que adecuar el Código Penal Juvenil, lograr una igualdad en el tratamiento, un sistema acusatorio no solo para mayores sino también para menores”, dijo Calvo.

Con información de La Opinión