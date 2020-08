Masiva marcha para pedir que liberen al policía que mató a dos delincuentes

Este jueves cerca del mediodía se llevó adelante una marcha en la ciudad de Santo Tomé convocada por la madre del agente policial que asesinó a dos jóvenes en un presunto intento de robo que sufrió en Sauce Viejo. La convocatoria fue en la esquina de 7 de marzo y Centenario en la vecina ciudad desde donde se cruzó hacia Santa Fe hasta llegar a los tribunales santafesinos para pedir por la liberación del policía que estaba manejando un remís cuando fue asaltado.

Este martes, antes de las 23, en calle 8 entre 19 y 21 en barrio Villa Adelina de la localidad de Sauce Viejo, un remisero que también es policía en actividad resistió a tiros un asalto a manos de dos jóvenes con un arma blanca. Luego de los disparos, los vecinos del barrio vieron cuando el remisero descendía del automóvil Chevrolet modelo Corsa para esperar que llegaran efectivos de las Subcomisaría 13ª y de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo.

El remisero se identificó como F. S. R. de 27 años, dijo que es agente en actividad, que trabaja como remisero cuando está franco de servicio. Relató que subieron dos pasajeros y que estos lo amenazaron con una cuchilla en el cuello, que resistió el robo y baleó a ambos asaltantes. El hombre entregó su arma reglamentaria para ser sometida peritajes criminalísticos y quedó detenido por orden de la fiscal del MPA Cristina Ferraro.

Audiencia imputativa

Este jueves fue la audiencia imputativa de F. S. R. de 27 años, en donde se le atribuyeron los hechos de doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El abogado defensor Ramiro Díaz Duarte describió: "Esta fue una audiencia dolorosa para todos los santafesinos, para nosotros también porque vemos un hombre, un trabajador que en estos momentos está en la mira, imputado por el delito de homicidio, por haber dado muerte a estas dos personas. Lo importante de todo esto es rescatar la declaración de él, espontánea, sana, que manifestó todo lo que pasó en el momento. La verdad es lo que realmente pasó y es lo que nos deja tranquilos de todo esto".

"Hoy fue la audiencia imputativa. La medida cautelar recién se va a tratar el sábado porque el fiscal pidió tratamiento de la prisión preventiva y como tiene que ser a las 48 horas el fiscal solicitó una prórroga a la cual no accedimos. La queremos tratar el sábado a la medida cautelar. Nosotros por supuesto que vamos a bregar porque la conducta de este hombre estuvo ajustada a derecho. Porque realmente era su vida o la de ellos, no había alternativa. Nosotros entendemos que no le puede corresponder ninguna pena porque es un hecho completamente lícito ajustado a derecho. Rechazamos plenamente toda la figura", sostuvo en relación a los cargos por los que lo imputaron al remisero policía.

Fuente: Uno Santa Fe