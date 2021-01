El Polaco rompió el silencio sobre los rumores de embarazo de Barby Silenzi

El Polaco le hizo frente a los rumores de que su pareja, Barby Silenzi, estaría atravesando un nuevo embarazo, luego de recibir a la pequeña Abril, su primera hija juntos. Las versiones habían comenzado luego de que le cantante tropical hiciera un llamativo comentario en una publicación

El cantante habló con Mitre Live y descartó de hecho que su pareja esté en la dulce espera: "Lo dije en joda porque estaba buena la foto y entonces le puse ‘se viene el varoncito’ como un chiste", aseguró.

Luego aclaró: “Se cerró la fábrica por un tiempo, y creo que definitivamente. Estamos bien así”.

“¿Y no tenés ganas de tener un varoncito?”, insistió el periodista, pero el cantante aseguró contundente que no. “Ya no. Ya está, ya está. No pruebo más", dijo cerrando el tema de que vayan a agrandar aún más su familia.