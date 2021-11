Mauricio Macri cuestionó las millonarias jubilaciones de Cristina Kirchner y admitió cuánto cobra él

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, volvió este sábado a la mesa de ‘La Noche de Mirtha’ y se refirió a la polémica en torno a las dos jubilaciones de privilegio que cobra la vicepresidente Cristina Kirchner que le representan un ingreso mensual de aproximadamente 2,5 millones de pesos. «Es esta cultura del poder, de ‘soy yo y no me importa nada’«, precisó al compararla con el monto que percibe un jubilado en Argentina.

En un pasaje de la charla, Juana Viale se refirió a las dos jubilaciones que «le salieron» a la exmandataria -la suya y la que le corresponde como viuda de Néstor Kirchner- y el fundador del PRO no tardó en cuestionar el cobro. «Es por esa cultura del poder, la del soy yo y no me importa nada. Así nos pueden cobrar los impuestos que quieran y gastarlos en la doble jubilación de Cristina», lanzó respecto a la decisión del Anses de autorizar el pago mensual y un retroactivo.

No obstante, Macri confirmó también que él percibe una jubilación de privilegio por haberse desempeñado como Jefe de Estado entre 2015 y 2019. Según explicó el exfuncionario, al momento cobra «menos de un millón de pesos», y destacó que «siempre doné una parte y lo sigo haciendo» a Margarita Barrientos, aunque negó que sea la mitad de la misma tal como había trascendido en algunas oportunidades.

Por otro lado, al ser consultado por la figura particular de la actual vicepresidenta de la Nación señaló que es una persona que «somete». «Somete al presidente, a todas las personas que la rodean, al peronismo, es una mujer de mucho sufrimiento. Es una mujer que no disfruta, que está siempre enojada, que no tiene paz», lanzó el referente opositor.

Del mismo modo, subrayó que «ella es la que conduce la Argentina» a pesar de que sea Alberto Fernández quien está al frente de la Casa Rosada. “Pero el problema es que tanto Cristina como su entorno han perdido contacto con la realidad y le hacen mal al país», continuó y señaló que tanto la exmandataria como el resto del oficialismo «tienen un profundo sentimiento antidemocrático».

Con información de www.elintransigente.com