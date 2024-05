Goity: "Once días de paro docente en pocos meses no puede ser una lógica de negociación"

Tras anunciar que descontará el día no trabajado a los empleados estatales que adhieran al paro del 8 de mayo –no así al del 9– y confirmar la posibilidad de registrarse bajo declaración jurada a los docentes que quieran dar clases, el ministro de Educación provincial, José Goity, ratificó la postura del gobierno provincial en el marco de la paritaria docente.

Aunque admitió que los salarios que pagan no son adecuados, apuntó contra la dirigencia gremial y cuestionó la “lógica” del paro docente.

“La medida es desmedida, está fuera de contexto”, insistió el funcionario, quien usó en Radiópolis (Radio 2), las mismas expresiones que ayer en la conferencia de prensa en la que hizo los anuncios. “Habíamos quedado en que de no aceptarse la propuesta e implementar un paro se iba a descontar el día, es no pagar un día no trabajado, la decisión es no abonar ese día a los trabajadores estatales que no concurran a trabajar”.

"Hay muchos docentes que piden no adherir al paro"

Consultado sobre la reacción de la dirigencia gremial al descuento y al registro, advirtió: “Puede haber malestar en un sector gremial, pero no en la mayoría de los docentes”. Y remarcó: “Hay muchos docentes que vienen pidiendo no adherir a los paros. No está en discusión si se puede o no parar, sino si corresponde abonar el día o no. En otras provincias se descuentan esos días”.



“No creo que sea extorsivo, esa es la opinión de un conjunto de dirigentes gremiales que no comparto en absoluto”, subrayó en ese sentido. Y consideró que “algunos tienen un estilo provocador que excede la representación gremial que incluso, apunta a otro lado, con declaraciones que no colaboran y está por fuera de la función gremial”.

A continuación, Goity reconoció que “el salario está depreciado” y que “todos los trabajadores viven una situación compleja”. “Desearíamos pagar mejores sueldos y queremos ir a una recomposición salarial, pero la metodología del paro tiene que ser rediscutida. Cuando estuve en la Universidad y como docente fui crítico a las medidas intempestivas que lleva la discusión al límite”, observó.

Tras recordar el rechazo de las primeras ofertas salariales con medidas de fuerza de parte de los gremios docentes, expresó: “Once días de paro en pocos meses no pueden ser una lógica de negociación. No objeto el paro en particular sino la manera en que nos relacionamos, no responde a la lógica porque se lleva todo a un extremo rápidamente y es difícil seguir dialogando”.

Para el funcionario, “de esto se sale dialogando”, dijo y apostó a un “nuevo encuentro” con el sector docente. Por último, analizó: “Las cuestiones materiales no son suficientes, también tiene que haber convicción de enseñar. Vamos a acompañar a los docentes, no solo con un mejor salario sino con herramientas para enseñar”.

CON INFORMACION DE UNO SANTA FE.