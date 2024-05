Luis Ventura le dijo de todo en vivo a Fabio Cuggini y lo desafió a pelear: “Te voy a ir a buscar”

Este miércoles se conoció que la Justicia condenó a Roberto Giordano a tres años de prisión por insolvencia fiscal fraudulenta. Por esta razón, desde A la tarde (América), se contactaron con Fabio Cuggini, quien defendió a su colega.

La férrea defensa del coiffeur a su amigo indignó a Luis Ventura, panelista del programa, quien no dudó en decirle de todo, y hasta lo amenazó con pegarle.

“A ver si el coche, la moto que tenés, lo hiciste cortando pelo... ¡Lo dejaste pelado a Luis Miguel! Te cag... en todos tus amigos. Le empujabas la silla de ruedas al pobre Carlín (Calvo), que le daba vergüenza que vos estuvieras adelante de él para sacarte la foto”, lanzó intempestivamente el periodista, asegurando que se había beneficiado por un arreglo que habría hecho con Daniel Scioli cuando el político era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sobre este punto, alegó que Lilita Carrió lo denunció en el Congreso.



Lejos de bajar el tenor de sus declaraciones, siguió: “¡Vos sos un caradura, un cornudo, sos de lo peor!”. Después de estallar de bronca, decidió retirarse del estudio.

El peluquero tomó la palabra y respondió: “Que se quede el bola de grasa, mercenario, que lo de Lilita Carrió le pregunte a (Rolando) Graña, que sabe muy bien eso Graña, si no fue una operación política paga. Habría que averiguar. Yo declaré como corresponde”.

“Inútil, te metiste con 45 minutos de artística en este programa faltándome el respeto, hablando de mí, de que acá arriba (de su local) venden droga y están los papás de (Sebastián) Casanello, está una empresa grande como Medifé”, continuó enfurecido.



Luis Ventura estalló contra Fabio Cuggini (Foto: captura América)Por: Julian Nahuel Padilla

Muy picante, Cuggini sumó: “Te metiste con mi mamá, abortero ¿Me escuchaste? Sos un miserable?”. Esto sacó de quicio a Ventura, quien regresó al piso para invitarlo a pelear al peluquero de los famosos.

“Decime dónde estás y lo aclaramos. Te voy a ir a buscar. Decime dónde estás. Vos y yo solos ¿Dónde está éste? ¿Ahí? me voy para la peluquería”, cerró el ex Intrusos, caminando hacia la calle, decidido a enfrentarse con el coiffeur.

Fabio Cuggini se quejó por los aumentos y reveló que está al borde de la quiebra: “No veo futuro”

Fabio Cuggini, quien había apoyado abiertamente a Javier Milei durante su campaña, ahora se quejó por los aumentos de los servicios y anticipó que podría llegar a cerrar su local en caso de que no “le den los números”.

En un video que se viralizó en las últimas horas, el peluquero de los famosos estalló contra el ajuste en la tarifa de luz. “En diciembre estaba pagando 80 mil que me parecía que no existía ese número”, comenzó.

Molesto, añadió: “Necesitábamos un ajuste, lo entiendo porque hay que acomodar las cuentas. Pero me parece que tendría que haberlo hecho paulatinamente. Ya en enero se me fue a 120 mil, después a 180 mil en febrero y hoy me encontré con esta factura lo cual me están cobrando también un retroactivo”.



“Yo analizo el rendimiento del negocio y, si no dan los números, uno se va a achicando. Me dijeron que había que hacer un ajuste, lo entendemos, pero siempre los mismos ¿y la casta en dónde está? La casta ninguno se ajustó”, sumó, indignado con los políticos a los que él demostró su apoyo.

Respecto a la situación económica actual del país, Cuggini analizó: “Estoy analizando a nivel negocio, si vamos a dar productividad para generar fuentes de laburo no podés matar a los comercios o a las pymes. Y la realidad es la gente que tiene que pagar la factura y los impuestos, ¿para qué? Para que se la sigan robando... O sea, no se ponen de acuerdo, todavía están discutiendo... No veo futuro”.

Fuente: Clarin