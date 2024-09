Rompió el silencio Milagros Brito, la ex de Roberto García Moritán: qué dijo sobre la crisis con Pampita

Mientras crece el escándalo, se sumó un nuevo personaje a la separación entre Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán. Se trata de Milagros Brito, la exesposa del político, con quien tiene dos hijos en común: Santino y Delfina.

Este jueves, Yanina Latorre contó al aire de LAM (América) que se puso en contacto con la empresaria del sector inmobiliario y le preguntó sobre lo que estaba ocurriendo entre su ex y la top model.

La panelista del programa de Ángel de Brito explicó que le escribió para preguntarle si estaba al tanto de todo lo que le estaba pasando al ministro de Desarrollo Económico. “La conozco, no soy amiga ni nada y ella me contestó muy educada que para ella era un señor, que era un caballero, que era el padre de los hijos y que con ella no le había pasado nada”, reveló sobre la respuesta de Brito.

Acto seguido, la esposa de Diego Latorre dio su opinión y concluyó: “¿Si le creí...? No. Pero entiendo que no es mediática, tiene dos hijos adolescentes, es una chica de bajo perfil, empresaria. Si le pasó algo o no con él hace muchos años con guita no creo ni que le sume. Yo le pregunté y se hizo la bolu...”.

Fuente: TN