Juana Repetto contó de qué trabaja luego de que la tildaran de “vaga” y “mantenida” por un viaje a Brasil

Juana Repetto volvió a levantar polémica luego de responderle a los haters que la criticaron por su reciente viaje a Brasil. La actriz fue junto a su marido y a sus hijos a Río de Janeiro y compartió la visita en sus redes sociales, lo que derivó en que cibernautas la tildaran de “vaga” y “mantenida”.

Indignada ante la ola de comentarios negativos, la actriz hizo su descargo en historias de su Instagram. “Como punto principal, cualquier cosa que ponen, maldades o maneras de criticar, no tienen ni idea. ¿Qué les importa si me mantuvieran mis viejos? Lo cual no es real. Hace muchos años que, gracias a Dios, me mantengo, trabajo siempre y cuando no trabajé, me reinventé”, explicó en el principio de su discurso.

En la misma línea, agregó: “Logré tener una empresa que no tiene nada que ver con los medios de comunicación y ustedes no saben de qué carajo se trata y es mi laburo principal, mi ingreso principal. A pesar de poder contar con el apoyo de mis viejos, lo cual me hace sentir muy bendecida y tranquila”.

“Pero si fuese real que me mantienen mis papás, ¿qué te importa? Punto número dos, ¿qué te dice que no trabajo porque no lo muestro en las redes?”, añadió en relación a su supuesta aversión al trabajo.



Luego enfatizó en sus viajes de placer, que tuvo su última entrega cuando fue a Brasil en el pasado fin de semana largo: “Lo de los viajes, lo cual les hace saltar la chaveta con que soy mantenida, vaga, que no laburo, que cómo hago para vivir viajando. Si me invitan a un viaje familiar y me dicen: ‘Che, los invitamos a un viaje familiar, ¿vienen?’. Obvio, yendo, ¿les vas a decir que no? ¿Ustedes no irían si te invitan? Obvio, por supuesto que sí, no le veo ningún problema”.

Después ahondó en la financiación de estas escapadas y explicó que la mayoría “los bancan ellos mismos o las marcas con las que trabajan”. “Porque eso también es un trabajo. Yo trabajo con algunas marcas que me permiten viajar un poco más de lo que podría sin este tipo de laburo. Así que soy muy agradecida de tener un trabajo que me permita viajar”, indicó.

Vida escolar

Por último, se tomó unos segundos para justificar que sus hijos estén de vacaciones durante el ciclo escolar. “Agarré los feriados con los findes largos de por medio, no pasa nada con que los chicos falten cinco días al colegio. Mis chicos van llueva, truene, nieve, salvo que estén enfermos, no faltan”, sentenció.

Fuente: Infobae