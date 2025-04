Coleccionar inodoros, la curiosa pasión de Natalia Oreiro: “Tengo muchos, labrados, floreados”

Este lunes por la noche volvió a la pantalla de Caras TV el ciclo de entrevistas +CARAS, conducido por Héctor Maugeri. En el inicio de su segunda temporada, la invitada de lujo fue Natalia Oreiro, quien sorprendió con divertidas confesiones, recuerdos de su carrera y una extraña pero entrañable afición: coleccionar inodoros. Sí, inodoros.

“Hace muchos años que los colecciono. Me gustan los victorianos, los labrados, los floreados. Tengo muchos”, contó Oreiro con total naturalidad. “No es que solo me seduzcan los inodoros antiguos. Me encantan las antigüedades y los materiales arquitectónicos de época. Soy una enamorada de la arquitectura, podría haber sido arquitecta... es mi profesión frustrada", confesó.

La entrevista también dedicó un espacio especial para repasar algunas de las tapas más icónicas que Natalia Oreiro protagonizó en la Revista CARAS, desde sus primeros pasos como actriz hasta su consolidación como una estrella internacional.

Una de las más recordadas fue la tapa del 12 de noviembre de 1997, cuando con apenas 20 años protagonizaba Ricos y Famosos junto a Diego Ramos. En la portada, CARAS la presentaba como “la actriz más codiciada de la Argentina”. Aquella edición tuvo un gran impacto que, incluso, llegó a manos de Luis Miguel, quien no tardó en pedir conocerla.

“¿Qué pasó en el cuarto con Luis Miguel?”, indagó Maugeri con picardía. La artista de 47 años no esquivó la pregunta: “Terminamos jugando a la guerra de almohadones. Me llamó para hacer un videoclip que nunca sucedió. Claro, él vio esa tapa y cuando llegué era una nena. Le hablé de mí, le conté que quería cantar… hasta me puse a cantar”, recordó.

“Él vio esa imagen y dijo: 'Este gatito me lo quiero comer'”, comentó Maugeri, provocando la rápida y filosa respuesta de la actriz: “¡Pero no se comió ningún gatito!”.

Cómo fue el beso de Natalia Oreiro y Ricky Martin

En tono de broma y ya con plena confianza en la charla, Maugeri fue más allá: “¿Es cierto que le comiste la boca a Ricky Martin?”. Y la actriz, sin vueltas, respondió: “¡Sí! Ese gatito me lo quería comer yo”, generando risas en el estudio. La actriz explicó que todo ocurrió durante una escena de la exitosa comedia Sos mi vida.

"Pinté mis mejores armas: me puse a bailar, él se empezó a reír... y le enchufé un beso. Él me agarró y terminamos besándonos", relató con sinceridad. Luego admitió entre risas: “Soy muy besucona. Voy para adelante”

En esta entrevista que dio inicio a la segunda temporada de +CARAS, Natalia Oreiro se mostró auténtica, divertida y sin filtros. Una vez más, confirma por qué es una de las figuras más carismáticas y queridas del espectáculo: puede hablar sin tapujos tanto de sus particulares aficiones como de su costado más íntimo.

