Yanina Latorre descubrió el lado más cholulo de Lionel Messi: “Nos sentamos a hablar del ‘Wandagate’”

En Sálvese quien pueda, el programa de Yanina Latorre, la conductora dio muestras de su conocimiento del mundo deportivo, tanto de los jugadores de fútbol como de los periodistas deportivos, y terminó asegurando que ambos grupos son “lo más chusma que hay”. Incluso reveló que en su encuentro con Lionel Messi terminaron hablando de Wanda Nara, Mauro Icardi y compañía.

Todo surgió cuando en ESPN su marido, Diego Latorre, con el Pollo Vignolo y Mariano Closs, habló de la gran fiesta de cumpleaños que organizó la conductora y terminó contando a pedido de ellos un chimento acerca de que Marixa Balli no quiso cruzarse en el festejo con Marcelo Tinelli.

Aseveró que los periodistas deportivos “todos los días nos subestiman” a quienes trabajan en espectáculos y fue punzante. “No hay nada más chusma y, con el perdón de los dos, que el periodista deportivo. El Pollo Vignolo es un cagón que me tiene pánico. Yo en un momento le empecé a escribir a Diego y le decía ‘tené cuidado con lo que vas a decir’ porque a ellos no les gusta quedar mal con nadie”, aseguró.

“Yo le escribí que Marixa ‘garchaba con Marcelo’ y después lo cambié a ‘copulaba’. Se ve que ahí todo eso no se puede decir. A Mariano Closs le encanta el chimento y se hace más cargo. Él va más al frente y se la banca”, aseveró.

“La única vez que fui al programa del Pollo Vignolo todos transpiraban y sufrían. Yo igual no soy boba, no los iba a meter en un quilombo. Igual, yo no critico jugadores de fútbol. Yo no soy jodida. Imaginate si voy y digo ‘¡sé todo de ustedes!‘. Se mueren“, lanzó, tentada de risa.

En ese momento intervino Lizardo Ponce y terminó sacando a la luz un costado desconocido de Messi. “¿El jugador de futbol también es cholulo? ¿Te preguntan datos cuando te cruzás con uno?“, preguntó. “Obvio. El jugador de fútbol es lo más cholulo que hay. El día que fui a ver a Messi en Miami en enero, no le interesaba Diego. Nos sentamos a hablar del ‘Wandagate’”, lanzó, asombrando a sus panelistas.

El encuentro de la periodista junto al futbolista fue a finales de enero de este año cuando toda su familia, con Diego Latorre y sus hijos Lola y Dieguito, se llevó a cabo en el estadio del Inter de Miami. “Quería saber todo”, recordó Yanina, divertida sobre cómo el ídolo del fútbol había mostrado interés en el romance de Icardi y la China Suárez, como en la separación de Wanda Nara y el vínculo amoroso con L-Gante.

Incluso contó que Antonela Roccuzzo se sorprendió con Leo. “Cuando llegó a la casa Antonela me dijo ‘¿qué le hiciste a Lio que vino en modo LAM?’“, recordó, para lanzar una rotunda conclusión. “El jugador es lo más chusma que hay. Ve todo lo que decimos y nos ven al otro día en YouTube”, expresó.

La visita de la familia Latorre a la cancha del Inter de Miami en enero y terminó en una jornada inolvidable con Lionel Messi como protagonista. Desde su llegada al estadio, Yanina documentó cada instante: primero con una foto del exterior, luego con un video donde, con una gorra blanca estilo beisbol con el logo rosa del club, expresaba su emoción por estar a punto de cumplir un sueño.

La hija mayor del matrimonio fue quien le pidió a Messi que firmara distintos objetos. Mientras ella se encargaba de esa gestión, la panelista de LAM grababa todo el momento y dejaba escapar una broma en voz baja: “Esa me la quedo yo, Lola”.

En las imágenes compartidas, una de las más comentadas fue la de Messi firmando una camiseta de la selección argentina para Lola, mientras que Dieguito, con evidente entusiasmo, se presentó con una hoja para que el capitán estampara su firma. Yanina captó ese momento y lo publicó con humor en sus historias de Instagram: “Amo que Dieguito va con una hoja y un autógrafo, no es normal”.

