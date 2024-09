Assa: "se quiere estigmatizar al trabajador para justificar la ineficiencia en la conducción"

Desde el comienzo de la gestión de Maximiliano Pullaro, las empresas Assa y EPE están en la mira del Gobierno que apunta a bajar el déficit y hacerlas más eficientes. Desde fines de mayo, la Legislatura declaró la emergencia de Aguas fundamentada en que la tarifa solo cubre el 10% de los gastos y el resto lo aporta el Estado santafesino, siendo que no presta servicio en todo el territorio provincial.



"Lo que se aspira es a reducir el déficit, darle otras herramientas al Ejecutivo y a la empresa para que pueda ser más eficiente, manejar mejor el gasto, bajar el déficit. Esto conlleva un sinceramiento y buscar otro cuadro tarifario que permita tener mayores ingresos para bajar el déficit", repiten desde el oficialismo. Además, hablan de terminar con determinados “privilegios”.

Qué dicen los trabajadores de Assa

Tras esas declaraciones, desde el sindicato de Obras Sanitarias salieron al cruce, defendieron el bono por productividad y apuntaron contra la conducción de la empresa.

En diálogo con la prensa, el secretario general de Obras Sanitarias de Rosario, Silvio Barrionuevo, indicó: “Me gustaría saber de cuáles privilegios habla. El trabajador de Aguas tiene sueldo básico de 850.000 pesos de bolsillo. Me imagino que debe ser por los sueldos jerárquicos”.

Al referirse al bono por productividad, Barrionuevo explicó que se trata de una bonificación que se implementó cuando la empresa estaba en manos de un grupo capitalista francés. “Cuando la agarra Obeid, se hace una bonificación por desempeño. Se hizo durante los 12 años del socialismo y los cuatro de Perotti y nunca tuvimos problemas”. En la misma línea, el sindicalista precisó que el premio representa unos 200 mil pesos por mes.

“Quieren estigmatizar la figura del trabajador para justificar la ineficiencia en la conducción de la empresa”, dijo Barrienuevo quien agregó que “hoy el bono lo cobran todos porque no se usó la metodología para poner gente que evalúe el desempeño de cada trabajador”.

Dudas de la oposición

Desde el Peronismo, el diputado Marcos Corach apuntó contra el gobierno de Maximiliano Pullaro por el aumento indiscriminado de los servicios de agua y luz y lo emparentó con la política que a nivel nacional lleva adelante el presidente, Javier Milei.

"Liberaron las tarifas hasta llegar a montos impagables, despidieron personal, ajustan los salarios y desinflan los controles. Están tirándole la alfombra roja a los que quieren hacer negocios con los servicios básicos", denunció en sus redes sociales, el legislador provincial.

Además de asegurar que las "privatizaciones no funcionaron", Corach señaló que "Pullaro se mimetizó con Milei y añora los 90". "Si se quiere dejar crecer las patillas, que sea para parecerse al Brigadier López, quien defendió la autonomía federal y los intereses provinciales, enfrentando al centralismo en el campo de batalla antes que claudicar", chicaneó.

"O nos bancamos tarifas carísimas o privatiza. O toleramos los despidos o privatiza. O aceptan paritarias de hambre o privatiza. ¿Por qué no prueban con gestionar eficientemente y utilizan los fondos públicos para potenciar a un sector productivo en plena recesión?", se preguntó Marcos Corach.

Y finalizó: "La privatización es la aceptación del fracaso en la gestión. Si no pueden manejar lo público, el problema no es de las empresas, sino de quienes están a cargo. Lo público debe ser defendido, no rifado".

