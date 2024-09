Martín Lousteau y Facundo Manes cruzaron al Gobierno por el índice de pobreza: «Menos excusas y más soluciones»

El radicalismo más opositor al Gobierno nacional salió a cuestionar el índice de pobreza que se conoció el día jueves. Los encargados de exigir soluciones fueron Facundo Manes y Martín Lousteau. Tanto el diputado como el senador pidieron que desde el Ejecutivo pongan la mirada en aquellos que están en situaciones vulnerables.

Según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza ascendió al 52,9% en tan sólo el primer semestre. Esto marca una diferencia de 11,2 puntos porcentuales con respecto a diciembre del año pasado, cuando se realizó el cambio de Gobierno, y de 12,8 puntos si se compara con el año pasado, cuando marcó 40,1%.

Luego de hacerse públicos los números, el arco político se expresó de acuerdo a su posición. Desde el PRO y el oficialismo responsabilizaron, principalmente, al kirchnerismo y la gestión de Alberto Fernández. Recordaron la emisión y el gasto que generó Sergio Massa en sus últimos meses como ministro de Economía y candidato a presidente.

En la facción de enfrente se encuentra el peronismo que le cargó el muerto a la administración de Javier Milei. Lo mismo ocurrió con una parte de la Unión Cívica Radical (UCR). Los representantes más opositores del partido centenario utilizaron sus redes sociales para dar a conocer su mirada de los números que promulgó el Indec.

Uno de ellos fue el diputado Facundo Manes. Desde un primer momento marcó su enorme distancia con las políticas libertarias. Este caso no fue la excepción y le dejó un mensaje al Gobierno: «Esto no se soluciona solo con el mercado. No podemos esperar que el crecimiento por sí solo derrame oportunidades«, manifestó en su cuenta de X.

«Es hora de invertir en nuestra gente. De romper el ciclo que condena a millones. Un país que olvida a su gente, olvida su futuro. La lucha contra la pobreza es la lucha por el alma de Argentina», agregó el neurocientífico devenido a legislador nacional.

En la misma sintonía se exteriorizó Martín Lousteau. El senador, también del radicalismo, enfocó su análisis en la corriente gestión. «52,9% de argentinos son pobres. Es un aumento de 11,2 puntos porcentuales desde la asunción de Milei», marcó primeramente.

De acuerdo al discurso del Presidente en la presentación del Presupuesto 2025 y su prédica sobre el exterminio del déficit fiscal, el senador subrayó que la misma atención merecen quienes cayeron en la pobreza: «El equilibrio fiscal debe ir acompañado de equilibrio social. La sociedad reclama y espera de sus gobernantes menos excusas y más soluciones», enfatizó.

