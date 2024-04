¿Interna oficialista?: Sandra Pettovello marcó su disidencia con uno de los dirigentes más importantes de La Libertad Avanza

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, emitió un llamado a evitar adoptar «falsas soluciones» en relación con la educación obligatoria, en contraposición a las declaraciones del diputado oficialista Alberto «Bertie» Benegas Lynch, quien expresó su desacuerdo con esta medida.

En sus redes sociales, Pettovello destacó que tanto el Estado como la sociedad civil tienen un rol importante en la tutela de la educación, recordando que la educación obligatoria fue concebida en el contexto del pensamiento humanista liberal para promover la libertad de los menores.

Pettovello expresó: «El Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la Educación. La educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos».

Reconociendo posibles desviaciones, Pettovello afirmó: «Es cierto que la educación obligatoria ha derivado muchas veces en el adoctrinamiento o el monopolio ideológico. Pero de esto no deben seguirse falsas soluciones que caen en otros absolutismos, como el de los padres sobre los hijos».

La ministra, según NA, subrayó la importancia de que el Estado regule y promueva la libertad educativa de toda la sociedad, actuando con autolimitación y evitando el abuso de poder por parte de otros agentes. En este sentido, afirmó: «El Estado tiene que regular y promover la libertad educativa de toda la sociedad, autolimitándose y limitando el abuso de poder de otros agentes«.

Estas declaraciones de Pettovello surgieron luego de que el diputado Benegas Lynch, de La Libertad Avanza, manifestara su incredulidad respecto a la obligatoriedad de la educación y cuestionara la intervención del Estado nacional en las decisiones familiares, argumentando que la educación es responsabilidad de los padres y no del Estado.

En una entrevista radial, Benegas Lynch expresó: «Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad».

Con información de www.elintransigente.com