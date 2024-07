Aníbal Pachano comunicó una triste noticia y conmovió a todos sus seguidores: "Se fue al cielo"

Un momento realmente conmovedor se vivió en "La Noche de Jey", el nuevo programa conducido por Jey Mammon en la pantalla de Net TV. Aníbal Pachano, invitado al ciclo de entretenimiento, compartió su experiencia luchando contra su enfermedad: cáncer de pulmón.



"Sofía (su hija) me dijo que íbamos a ir a un lugar para trabajar en la resiliencia del cáncer. Fui a Fundación Salud con Stella Maris Maruso, una señora divina que me armonizó de una manera impresionante", relató Pachano sobre su proceso después de recibir el diagnóstico y comenzar el tratamiento.



Aníbal Pachano recordó a Lucía, una paciente con ELA, que lo ayudó en su proceso con el cáncer

Pachano recordó a Lucía, una paciente de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), quien había convivido con la enfermedad durante 40 años. "Era resiliente ante un problema que generalmente te corta la vida. Lo loco es que me provocó un hábito de aliento. Y pensé 'Esta señora, con solo un dedo, escribió seis libros, eligió su ropa, su vida, y le había pasado un tranvía por encima", expresó.

Sin rodeos, Aníbal Pachano compartió más detalles. "Eso me enseñó a que tenía que salir adelante. Tenía que buscar cómo cambiar... y pasó para bien. Ahora Lucía se fue al cieñp, pero tuve esa conexión con ella hasta el último momento", comentó.



Aníbal Pachano contó que tenía cáncer en los pulmones en 2018. Fue recién en 2022 que le extrajeron dos de sus tumores en el cerebro, que se había inflamado. De la operación se recuperó favorablemente.

Pachano también agradeció a las personas que lo apoyaron durante su enfermedad. "Aprendí mucho de médicos, de Stella Maris y de mi hija, que me acompañó y me llevó a ese lugar. Todo lo bueno que me pasó en la vida es muy importante. No tengo nada de qué arrepentirme, al contrario", afirmó.

El artista reflexionó sobre su vida y las lecciones aprendidas. "En las cosas malas hay que buscar lo bueno. Cuando te enfocas, la vida cambia para bien. Mientras uno actúe en la vida lo más sincero posible, es cuando más rápido haces la resiliencia. Eso me permite estar donde estoy. A veces estoy un poco más flojo, a veces no... ", concluyó Pachano.

Fuente: Infobae