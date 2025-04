Se viralizó la pregunta hot que Jorge Rial le hacía a Marianela Mirra en un chat íntimo antes de irse a dormir, luego de que saliera a la luz el romance actual entre ella y José Alperovich.



El conductor de tv y radio y la ganadora de Gran Hermano 2007 tuvieron muy buen vínculo, incluso entre ellos hubo mensajes subidos de tono pero siete años después todo terminó mal.

Al parecer, Marianela Mirra se ilusionó con formar parte del panel de Intrusos, por la pantalla de América TV, se cansó y filtró sus chats íntimos con Jorge Rial, que en ese momento se encontraba en pareja con Loly Antoniale, y el escándalo acaparó toda la atención.



Se viralizó la pregunta hot que Jorge Rial le hacía a Marianela Mirra en un chat íntimo antes de dormir: “¿Se acuesta?”

Ahora, luego de más de una década, el romance entre Marianela Mirra y José Alperovich reflotó las capturas en cuestión y se viralizó la pregunta hot que el periodista le hacía a la joven antes de irse a dormir.

“¿Cómo está en la camita? ¿Se acuesta con pijama o sexy?”, quiso saber Jorge Rial, mientras que ella le respondió: “No gusta la ropa, me molesta”.

En otro fragmento de la charla, el periodista también reconoció que le gustaba mirar la foto de perfil de ella.

Tras la filtración de estas conversaciones, el vínculo terminó de la peor forma y no hubo vuelta atrás.

De hecho, el presentador la trató de “zorra tucumana” en reiteradas oportunidades. Y una vez aseguró: “No me voy a dejar pasar por arriba por esta zorra tucumana y sus secuaces. Me harté de un montón de cosas, de la mentira, de la extorsión, de las buenitas, de las put*s, de las zorras, de las extorsionadoras, de los delincuentes, de los socios”.

Qué dijo Marianela Mirra sobre su relación con José Alperovich

La ganadora de Gran Hermano 2007 reconoció que está de novia con el exfuncionario, que se encuentra detenido, y lanzó una fuerte acusación contra Jorge Rial.

“Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no y te obsesionaste más”, apuntó la mediática en referencia a un supuesto pedido de dinero que le habrían hecho, extorsionándola con contar su relación.

Acto seguido, agregó: “No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo y creo en él hoy y siempre, a muerte”, y le hizo pedido tajante al periodista: “No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”.

Fuente: La 100