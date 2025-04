Calu Rivero reflexionó sobre la maternidad y generó preocupación: “A veces el cuerpo no responde”

Hace un par de semanas, Calu Rivero fue viral por la convocatoria que publicó en sus redes sociales con el objetivo de contratar a una niñera que la ayude con la crianza de Tao y Bee, los hijos que tuvo con Aíto de la Rúa. Ahora, tras la repercusión de esa búsqueda, compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que reflexionó sobre la maternidad y reconoció que en algunos momentos se siente “sola”.

La actriz compartió un carrusel de fotos junto a los nenes en un lujoso hotel de Uruguay y escribió un profundo texto mientras disfrutaba de su estadía en el país vecino.

“Maternar… con el alma en los brazos. Qué fuerte es este momento. Dos chiquitos tan chiquitos. El tiempo que no alcanza. Las noches que no descansan. Los juegos que se multiplican. Las exigencias que crecen. Las responsabilidades, los haceres, los quehaceres… todo lo que sostiene, pero también todo lo que pesa”, comenzó escribiendo.

Sincera, Calu se refirió a los desafíos que conlleva ser mamá de dos chiquitos y cómo supera los momentos frustrantes: “Hay días que me digo ‘bueno, hoy arranco’, arranco a trabajar, a crear, a accionar en algo que no sea maternar. Porque las ideas están, el espíritu está, la agencia está, las ganas laten… pero el cuerpo, a veces, no responde”.

“Y entonces me doy cuenta de que antes de dar, tengo que darme. Darme a mí lo que doy a ellos”, reflexionó. Acto seguido, explicó qué fue lo que hizo para salir de la rutina: “Hoy me armé un plan hermoso: un hotel, una pausa, otro aire”.

Pese a estar en pareja con el hijo del expresidente, Rivero comentó: “A veces me siento sola en esta danza. Sola maternando, pensando, habitando este rol tan único. Pero sé que no soy la única. Sé que del otro lado hay otras como yo. Mujeres que sostienen, crían, laten, se reinventan”.

“Este es el camino que elegí, a veces liviano, a veces intenso. Pero profundamente mío”, analizó la artista. Para cerrar, la influencer escribió: “Y, a la vez, es el momento más inigualable de mi vida, donde me siento más viva y agradecida”.

“Qué tema tan poco tocado la soledad en la maternidad. No lo entiende ni uno que lo está viviendo. ¿Cómo se puede sentir soledad con la personita que más ama al lado?”, “¡Abrazo fuerte al alma, hermosa! Lo estás haciendo bien ¡Basta ver y escuchar las sonrisas de ambos, el amor y el maternarse una misma!”, y “Maternar no es fácil... Pero es la tarea más bonita”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Rivero.

Fuente: TN