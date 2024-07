Ángel de Brito contó que Marcos Ginocchio fue visto a los besos con Sofía Martínez en un boliche

Ángel de Brito contó al aire de LAM (América) que Marcos Ginocchio habría estado a los besos con Sofía Martínez en la Fiesta Polenta. “Estaba El Primo a los besos, testigos, amigos míos los vieron que estaban ahí, con Sofi Martínez”, reveló el conductor.

Con un extenso enigmático, el periodista de espectáculos fue dando pistas de los protagonistas de esta historia. “Son jóvenes, los dos influencers, tienen más de un rubro ambos, son distintos entre ellos porque sus lugares de pertenencia no matchean tanto por eso va a sorprender cuando lo cuente. Los dos tienen muchos seguidores, los dos salieron con otros influencers. Ella no estuvo en ningún reality hasta ahora, pero la veo con mucha proyección en el medio”, comenzó.

Él es Marcos Ginocchio. No va a hablar. Ella no es la China Suárez. Ella es un poquito más grande. Ella es muy bonita, es influencer y tiene profesión. No es actriz, no es modelo, no es deportista. Tampoco es Sofía ‘Jujuy’ Jiménez”, aclaró.

Respecto a la joven en cuestión, profundizó: “Apareció en tele, no fue Angelita, pero podría serlo tranquilamente. Factura lindo. No es Cande Molfese. Es linda la pareja. Ella tiene 29 años. Es conocida hace unos años y hay algo que la destacó en el medio”.

“Fue una cosa de boliche. No sé si va a prosperar pero...”, concluyó de Brito.

Fuente: TN