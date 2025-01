El abogado de Wanda Nara criticó a Icardi por no presentar pruebas en la Justicia: “La falta buena voluntad”

Mauro Icardi entregó su celular este lunes en la fiscalía después de que Wanda Nara lo denunciara por supuestas prácticas intimidatorias. A pesar de que el futbolista aportó su móvil, un hecho llamó la atención: no dio las claves para poder acceder al mismo.

Frente a este accionar del flamante novio de la China Suárez, el abogado de Nara salió al cruce y aseguró que es importante acceder al teléfono para demostrar varios puntos: desde que los chats que aparecieron en los medios no fueron editados previamente hasta la existencia de las amenazas de la posible filtración de un video íntimo de su defendida.

“No entregar las claves es una garantía que tiene la persona requerida, pero también escuchamos del otro lado que nada de lo que se denunció existe. Digo, la forma más fácil de terminarlo lo más rápido posible sería entregar las claves”, expuso el letrado Nicolás Payarola en diálogo con DDM (América).

Además, explicó por qué no le sorprende la estrategia de Icardi: “Nosotros, la verdad es que no esperamos buena voluntad de su parte. Hay una resolución judicial que exige una prueba de que esto puede haber existido. Esa prueba está operativa y queda demostrada con la apertura de un celular. Digo, si la persona a la que se la requiere no tiene absolutamente nada que ver, se presenta, abre su celular y dice ‘bueno, miren, esto es un invento, yo no tengo nada que ver’”.

En ese sentido, dio a entender que vio material que perjudicaría a Icardi: “A partir de mensajes como ‘voy a arruinarte la vida’, ‘voy a exponer todo lo que tengo’ o ‘esto va a salir en todos lados’ y después comprobar que al cabo de un par de horas se encontraban los medios de comunicación, la idea de ‘tengo el video de Wanda con tal o cual persona o de tal o cual manera’, por supuesto que entendemos que viene de un solo lugar”.

Por otra parte, habló de algunos hechos violentos que habría sufrido Wanda Nara durante su relación con Icardi. “Estamos hablando de todo lo que engloba la violencia de género. Hay una amenaza concreta que escuchó la empleada doméstica, de la cual hablaron ustedes en el programa. Con lo cual, la única declaración que está no es la de un estilista. Tendría que ser también la del estilista y la de la empleada”, enumeró.

Fuente: TN