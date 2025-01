El video viral de la China Suárez donde confiesa su debilidad por los hombres más deseados

En las últimas horas, una antigua entrevista de Eugenia “La China” Suárez ha vuelto a captar la atención en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter) donde se viralizó un fragmento en el que la actriz revela su debilidad por los hombres que no solo generan admiración en ella, sino también en otras mujeres.

El video de la China Suárez donde revela su debilidad por los hombres más deseados

Con su estilo directo y espontáneo, la China confesó en esa entrevista su inclinación por los hombres “más deseados”, haciendo énfasis en como el atractivo, el éxito y el talento son aspectos que la cautivan. Algunas de sus frases textuales desataron todo tipo de comentarios.

“Creo que a todas las mujeres nos gusta tener al lado a un hombre al cual admiramos”, comenzó diciendo, y además agregó: “Y no somos las únicas que lo admiramos o que quisiéramos tener a su lado porque es lindo, le va bien o es talentoso”.

La china Suárez explicando su patología en 30 segundos. TIESA 🤐 pic.twitter.com/vJmKg4GigO — NEREA (@bynereaok) January 11, 2025

En un tono anecdótico, también relató una situación particular que vivió mientras estaba embarazada: “Una vez, estaba caminando con un novio por la calle, de la mano y embarazada. Y una chica le grito ´¡te amo!´ y yo estaba al lado. Me empecé a reír porque me pareció genial. Digo: ´mira hasta dónde llega la locura´. Pero, en el fondo, decía ´pero está conmigo´”.

