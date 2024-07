Pullaro salió al cruce del pedido informes de Granata por presunta contratación de Susana Giménez: “Noticia falsa”

El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió este viernes a un pedido de informes de la diputada Amalia Granata sobre la presunta contratación millonaria por parte de la Lotería de Santa Fe de la diva Susana Giménez para publicitar el Quini 6. “Duele y molesta. Es una noticia falsa, es una noticia errónea. La provincia primero no tiene contrato con Susana Giménez, quien tiene un contrato con un medio a nivel nacional es Lotería, por un monto infinitamente menor al que se está diciendo, que tiene que ver con lo que sale cada segundo; es más: es más barato que lo que salen los segundos en ese canal de televisión. Lo que sí, (este canal) tiene el contrato (con) la figura de Susana Giménez, y dentro de la contratación tiene la figura de esta diva para un sorteo del Quini”.

“Pero quiero decir dos cosas. Primero que se ha tergiversado una información. Segundo, la provincia no tiene ningún tipo de contrato con Susana Giménez y tercer punto, el monto que se contrató no con Susana Giménez sino con un canal de televisión a nivel nacional, claramente porque el Quini es nacional, es un juego que está en 23 provincias y lo administran loterías de seis provincias, por más que es un juego que nació en la provincia de Santa Fe es un juego que está en toda la república, tiene un carácter federal, por lo cual lo toman medios nacionales también, y el monto es infinitamente inferior al que se dijo en esta noticia falsa”.

Un día antes, la diputada provincial Granata había afirmado en un canal porteño acerca de este pedido de informes al Ejecutivo en el marco de su rol como legisladora santafesina: “Acá el problema no es Susana Giménez más allá de, voy a hacer un paréntesis en eso, Susana Giménez fue una persona muy crítica con un gobierno que fue el kirchnerismo el cual la crítica de ella era la guita del Estado, los fondos del Estado adónde iban”.

“Me extraña que Susana haya aceptado ser la cara de la Lotería de la Provincia con fondos de la provincia, o sea los impuestos de la gente, cierro paréntesis, a ver, acá a mí, yo te digo, yo estoy entrando a Rosario, terminé hace un par de horas la sesión, me entero de esto en plena sesión, lo cual en plena sesión empiezo a elaborar un pedido de informe porque lo que me llega a mí es que fueron 300 millones de pesos lo que se pagó a Susana Giménez”, añadió la diputada.

“La verdad no sé cuánto son en dólares, es lo que a mí me llega ¿Yo qué hago? Estoy, todavía no lo terminé, preparando un pedido de informe para ingresarlo mañana (por este viernes). Hoy (por este jueves) tratamos en plena sesión la obra social de la provincia de los estatales, que es Iapos, le cortó el servicio de anestesia a los afiliados, entonces vos te tenés que ir a operar con la plata de la anestesia o sin anestesia. En la provincia hay mucha problemática en los colegios públicos, las condiciones en la que los chicos van al colegio son deplorables”, siguió golpeando a la gestión Pullaro la legisladora opositora Granata

“Estamos hablando de una publicidad, encima de juego, otro tema que estamos tratando en la Legislatura, por el tema de las adicciones al juego no es menor y estamos viendo con fondos de la provincia, una publicidad que aparentemente salió 300 millones de pesos, no tengo nada en contra de Susana, sí me extraña que haya aceptado fondos del Estado para una publicidad”, cerró Granata.

CON INFORMACION DE EL CIUDADANO WEB.