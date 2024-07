Patrulleros: gobierno de Santa Fe defiende su compra y promete entrenar a policías en conducción

El ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, defendió la compra de los vehículos Fiat Cronos que la provincia adquirió para convertirlos en patrulleros y equipar a la policía de Santa Fe. Sin embargo, admitió que de haber existido una situación "en condiciones óptimas", probablemente se hubiese elegido otro modelo. Se trata de la primera partida de cien móviles entregados en mayo por compra directa, y de otros 140 que se incorporarán a futuro, además de 500 motos enduro.



Un pedido de informes promovido por el diputado justicialista Miguel Rabbia pone en duda la seguridad de los vehículos adquiridos. El legislador indaga al Poder Ejecutivo respecto de la cantidad de accidentes viales protagonizados por policías que conducen tanto patrulleros como motos.

El planteo radica en que, según su interpretación, el modelo original no es el apropiado para la función asignada, en tanto que las adaptaciones practicadas sobre los vehículos redundaron en un rodado más riesgoso aún, sobre todo, si los efectivos policiales no acreditan expertise para conducir.

Sobre esa base, advierte que además de la integridad física del agente policial que se pone en juego, la situación deriva en que un patrullero siniestrado deja de estar operativo al menos circunstancialmente.

La respuesta

Consultado por El Litoral al respecto, Coccocioni defendió la operación pero la justificó en su respectivo contexto. "La decisión de comprar estos autos fue acertada en el contexto de lo que el mercado automotriz podía ofrecer. Tal vez en condiciones óptimas, hubiésemos hecho otra elección. Hay plantas automotrices que estaban con reducción de jornada de personal – General Motors, por ejemplo- , algunas con falta de suministros, de repuestos e insumos… Pero dentro de todo, me parece que la compra ha sido correcta".



El funcionario consideró que "cuando se innova, siempre puede ser que haya que ir solucionando, resolviendo y ajustando. Claro, esto no pasaba antes (durante la gestión anterior) – chicaneó- porque compraban los autos así como venían. Nosotros les pusimos la defensa reforzada, el separador de habitáculo para llevar detenidos en la parte trasera, el asiento antivandálico; todo un equipamiento especial que antes no existía".

Coccocioni reveló que "se han ido corrigiendo problemas derivados del montaje de esas estructuras", y acotó que "todos estos autos se trabajan con garantía extendida, por lo que si quedan fuera de servicio por algún motivo, son reparados a la brevedad".

Policía choferes

El ministro admitió cierta deficiencia en la conducción de los móviles de parte de los agentes, y contó que se refuerza el entrenamiento para capacitarlos.

"Estamos insistiendo mucho en la capacitación de los policías en su función de choferes. En estos años se han abierto escuelas de policías que solamente permitían contenido áulico, entonces, hemos visto una merma en las cuestiones que hacen a la formación operacional del policía y estamos con un programa de reentrenamiento para tratar de ir mejorando la conducción", sostuvo.



- ¿Es alto el índice de accidentes viales protagonizas por policías?

- No es tan alto, pero sí es verdad que hay muchas situaciones que podrían evitarse. En este momento estamos estudiando un protocolo en el área de la Secretaría de Seguridad Pública para reemplazar las situaciones de persecución en zona urbana, por una coordinación mediante el sistema 911 que permita interceptar a la persona que se persigue, y reducir así el riesgo de accidentes.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.