Grave denuncia contra Abel Ayala, el actor de 'El Marginal', por presuntas lesiones y estafa: "Confié en él"

Abel Ayala es el actor de "El Marginal", el programa éxito de la tv que le dio gran repercusión. Este jueves, quedó en medio de un escándalo tras ser denunciado por presuntas lesiones y estafa.

"28 de octubre de 2022, según la denuncia, atropella a una persona llamada Leonardo Godoy. Lo atropella en la calle y le dice que él le va a poner un abogado para facilitar todas las cosas", contaron en Desayuno Americano (América TV) y agregaron que el abogado del que le hablaba no tenía tal profesión.



El tiempo pasó, la víctima quiso comunicarse con Abel Ayala y el presunto abogado y cree que le mintieron y le dieron vueltas "para que no pueda hacer ningún tipo de demanda judicial y el caso pueda estar prescripto", contaron en el programa conducido por Pamela David.



"Desayuno Americano" estuvo en el lugar de los hechos junto al denunciante en la zona de Moreno, localidad de la provincia de Buenos Aires.

"Lo reconocí de entrada. Él venía de allá, yo con mi moto 125 NS nueva, desde Rubén Darío. Yo pensé que iba a pasar de largo, que no se me iba a cruzar porque no me puso guiño. No me dio tiempo a nada, di contra el estribo de la camioneta 4x4 y quedé tirado. Me dijo que me quede tranquilo, que no me mueva. Me daba sueño porque tuve golpe en el pie, en la cadera y la cabeza, se me rompió el casco", relató Leonardo.

Y detalló: "Me dijo iba a estar todo bien, que confíe en él. Vino la ambulancia y metieron la moto acá adentro (señala el country donde vive el actor) porque en ese momento dio tiempo a que vinieran familiares míos".

"Me dijo que no interviniera en nada, que lo importante era la salud mía y que él se iba a hacer cargo de todo. Que conocía a un abogado muy bueno y me presentó a Matías Romero, de acá de Moreno", agregó.

Leonardo contó sobre las heridas que sufrió: "Me quebré la tibia, me fracturé la rodilla y el tobillo. Tuve un golpe fuerte en la cadera que es lo que más me está jodiendo ahora. Quedé en el hospital hasta el otro día".

"Yo tenía seguro. Él me dijo que deje todo en sus manos, que supuestamente el abogado se iba a hacer cargo de todo, que yo no haga nada. Conozco su historia de vida, miré todos sus capítulos y de todo corazón, me dejé llevar", sostuvo.

Abel Ayala es un actor argentino, nacido en La Plata, Buenos Aires, el 29 de agosto de 1988. Conocido por sus papeles en cine y televisión, incluyendo su participación en la popular serie "El Marginal". Recientemente, quedó en el centro de atención debido a denuncias por presuntas lesiones y estafa en su contra.

Es conocido por su papeles en las películas "El Polaquito" por la que obtuvo el premio al "Mejor actor revelación" de la Asociación de Críticos Argentinos y la "Manzana Plateada al mejor actor" en el Festival de Cine Latinoamericano de Nueva York.

También participó en el film "El baile de la Victoria" y en la telenovela "Sos mi hombre".

Fuente: Clarin