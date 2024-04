Pullaro y el "premio" a docentes por asistencia: "No es presentismo ni incumplimos la paritaria"

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro dialogó con medios de Santa Fe y Rosario este jueves, el mismo día en que estaba convocada la paritaria docente; el encuentro se produce a pocos días de que el Ministerio de Educación anunciara una política de "premios" por asistencia perfecta.

La medida no fue bien recibida por la dirigencia gremial que equiparó este estímulo (que se materializará en dinero) al presentismo.

"Nosotros pusimos sobre la mesa un concepto que se denomina asistencia perfecta" y se va a materializar en dinero, "a través de un ahorro que hicimos y vamos a hacer en función de las proyecciones del control en el ausentismo", dijo el mandatario provincial en diálogo con una radio rosarina. En este punto destacó un dato singular a la hora de revelar el detalle de algunos de los artículos que fueron utilizados por agentes de la educación: "El año pasado se cuidaron 17 mil días a las suegras en la provincia de Santa Fe". "En octubre fueron 83 mil días", pedidos por distintas razones.

El resultado fue "un ausentismo del 32 %", que el gobierno empezó a controlar y, en consecuencia, a bajar. El efecto fue "una diferencia financiera en función de lo que había pagado el gobierno anterior en concepto de reemplazos: 100 mil millones de pesos sobre 400 mil".

Siguiendo en esa línea, sostuvo que "este año teníamos proyectado que iban a ser 250 mil millones que la provincia iba a pagar en reemplazos, el mismo monto que toda la planificación de obra pública que tiene de presupuesto el gobierno provincial".



A partir del ahorro logrado, "entendimos que los recursos iban a quedar en el sistema y que lo correcto era premiar a docentes con asistencia perfecta".

Acerca de las críticas recibidas de parte de la dirigencia gremial, el gobernador fue contundente: "Esta es una decisión unilateral del gobierno. Entendemos que la oferta paritaria ya cerró y esto es por fuera de la paritaria; tenemos todo el derecho de pagar este premio a quienes tengan asistencia perfecta en la docencia santafesina. No incumplimos la paritaria, ya se acordó el acta y por encima de la paritaria damos este premio", insistió.

Pullaro reiteró que el dinero que se entregará en concepto de premio "sale de un ahorro que se logró en función del control. No le sacamos plata al sistema educativo para ponerla en otro lado; la plata que a través de la eficiencia y el control logra tener o ganar el Estado de la provincia se lo da a los buenos docentes, a los que no faltan, a los que no generan este gran chorro de dinero que se nos va mes a mes".

"A los docentes no se les descuenta un peso", volvió a decir Pullaro al asegurar que "a quien tenga un inconveniente, se enferme o tenga que cuidar a un familiar directo, se le paga el 100 % del salario; no se le descuenta".

A la vez, confió en que la provincia cuenta "con el respaldo de la gran mayoría de los docentes que aman trabajar, que les duele como está el sistema educativo y reconocen que teníamos un problema. El 32 % de ausentismo es un problema y yo, como gobernador, lo tengo que abordar y resolver".

CON INFORMACION DE EL LITORAL.