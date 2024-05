“Fundamentalistas del atraso cambiario”: Javier Milei rechazó los reclamos de una nueva devaluación

El presidente Javier Milei rechazó este sábado los cuestionamientos de quienes sostienen que el tipo de cambio está atrasado. En este sentido, consideró injusto “pedir una devaluación para licuar los salarios en dólares y así aumentar la pobreza”. Milei, que en las próximas horas viajará a Estados Unidos, tildó a sus detractores de “fundamentalistas del atraso cambiario”.

El Presidente cuestionó a los economistas que reclaman una devaluación y enfatizó en la importancia de hacer “reformas estructurales”. A través de X (antes Twitter), planteó: “Si Argentina tiene una presión fiscal formal agobiante, infraestructura deficiente y mercados poco abiertos que dificultan la competencia, lo que nos hace caro en dólares, ¿les parece justo pedir devaluación para licuar los salarios en dólares y así aumentar la pobreza?”.

“Acaso ¿no sería mejor ir por reformas estructurales que nos permita ser competitivos sin castigar al salario real? ¿No les alcanza con casi 90 años de una receta inválida?”, remarcó el libertario. Y siguió: “Si no hay déficit fiscal, si no sube la base monetaria, si suben las reservas y no hay brecha ¿no estaremos ante un reacomodamiento de precios ante la distorsión del pasado?”.

En esta línea, el mandatario preguntó: “¿Acaso ello no se manifestaría en precios altos en dólares? A su vez, entiendo que no les cabe el sistema de precios pero ¿no podría ser que ello sea un motor para una inversión que nos permita ganar competitividad?”. Y cerró su mensaje dejando un posdata enigmático sobre el cepo cambiario. “Ya les contaré del cepo también”, apuntó.

Esa última frase pudo haber encendido las especulaciones de sus seguidores sobre una eventual salida del cepo. Sin embargo, esta semana, José Luis Espert, diputado del oficialismo, reconoció que aún hay camino por recorrer para levantar esas trabas, al hacer estimar qué nivel de reservas es necesario para tomar esa medida.

“El Gobierno va a esperar que las reservas netas en el Banco Central estén en positivo. Hoy están en cero y estaban negativas en US$ 12.000 millones a fin del año pasado. Hasta que estén en un terreno holgado, con un piso de $ 5.000 millones, no creo que el cepo termine”, afirmó Espert. Milei ya había hablado sobre la compra de dólares. “Llegamos a la suma de US$ 15.000 millones de compras de dólares. Pensar que cuando llegamos las reservas netas eran negativas en US$ 12.000 millones y se perdían dólares todos los días”, posteó el jefe de Estado en X.

Con información de www.elintransigente.com