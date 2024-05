Guillermo Francos, contra los pronósticos: “Tenemos votos suficientes para aprobar la ‘Ley de Bases’”

El ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, afirmó este sábado que el Gobierno nacional tiene los “votos suficientes” para aprobar la ‘Ley de Bases’ en el Senado, luego de la media sanción que obtuvo la norma impulsada por el presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados. Además, habló sobre distintos temas de coyuntura, como las críticas contra el Gobierno por el accidente en el Tren San Martín, a la altura del barrio porteño de Palermo.

“Tenemos votos suficientes para aprobar la ley. Es más que una sensación, es la relación y la conversación que tenemos con los senadores”, aseveró Francos en declaraciones a Radio Mitre. En esta línea, anticipó: “En algunos temas en particular pueden surgir diferencias, que muchas de ellas las incluiremos en el despacho porque clarifican algunos aspectos”.

El funcionario sostuvo que la Cámara alta reviste “una complejidad diferente” a Diputados en cuanto a la aprobación de la ‘Ley de Bases’. “No me preocupa que haya modificaciones que mejoren la ley y después la tratará Diputados y dirá si la aprueba o no”, remarcó. Así, Francos contradijo al senador nacional ultra K Oscar Parrilli, quien horas atrás había asegurado que ya estarían “los 37 votos para rechazar en general” la iniciativa.

Francos contestó a las críticas por el choque de trenes en Palermo

En otro orden, el titular de la cartera Interior hizo referencia al accidente ocurrido el viernes entre las formaciones del Tren San Martín y aprovechó para contestar a las críticas que realizó el dirigente ferroviario, Rubén ‘Pollo’ Sobrero, quien responsabilizó al gobierno de Milei por el siniestro que, si bien registró un centenar de personas con heridas de diferente gravedad, afortunadamente no provocó ninguna muerte.

“Lo escuché a Sobrero hacer ese comentario y me pareció absolutamente ridículo. Que en una infraestructura que lleva tantos años construir, le adjudiquen el problema al actual Presidente que no esté en condiciones es una cosa que no tiene sentido”, manifestó Francos. Tras lo cual apuntó contra la dirigencia sindical, al acusarla de llevar años en el cargo y de formar parte de “estructuras gremiales que los anquilosan en el poder”.

“Si uno quiere reformar el statu quo choca con los que se beneficiaron durante muchos años de una situación política o de estructuras gremiales que los anquilosan en el poder. Uno está acostumbrado a ver en Argentina dirigentes permanentes en sus cargos”, puntualizó. En tanto, sostuvo que el choque de trenes es “símbolo de lo que pasa en la infraestructura argentina: está muy caída. Son años y años en que los trenes no fueron mantenidos, al igual que las rutas”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com