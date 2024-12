Aceleran los trámites para proponer una terna de candidatos a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

El Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 2889 cambiando algunos aspectos del decreto N° 0018/07 del ex gobernador Hermes Binner, instrumento que estableció una autolimitación del ejercicio de sus facultades vinculadas a la designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Procurador General. El cambio del decreto mantiene la publicación de nombres y antecedentes de los postulantes durante tres días pero no en diarios de circulación nacional, sino en Boletín Oficial, redes sociales y páginas del gobierno provincial

La decisión se conoce a pocas horas de que voceros del Poder Ejecutivo ratificaran que el lunes estarán los postulantes para ocupar tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia, dos ya producidas y la restante a partir del 2 de abril.

En los hechos fue una sola la vacante -la renuncia de Mario Netri- pero una reciente ley elevó a siete el número de ministros y por ende existe una silla más.

Decreto Nº 2889

Transcurridos más de 17 años del dictado del reglamento de Binner y siendo aplicado en una única oportunidad, en ocasión de la designación del Procurador General en el año 2012, para el Ejecutivo "es preciso modificar algunas de sus previsiones para continuar procurando la consecución de las finalidades referidas, pero también incorporar las posibilidades que presentan las Tecnologías de la Información y la Comunicación y brindar celeridad a los procedimientos en una particular coyuntura en la que se produce la necesidad de cobertura de varias vacantes en la Corte Suprema”.

integración y funcionamiento del órgano que constituye la cabeza del Poder Judicial provincial, lo que se erige como una responsabilidad política, social e institucional que la totalidad de los funcionarios y las funcionarias públicas y la comunidad en general debemos honrar para contribuir al adecuado funcionamiento institucional en la Provincia de Santa Fe", dice el decreto N° 2889 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni

"Se impone la necesidad de otorgar mayor transparencia, participación pública y legitimidad al procedimiento de postulación de aquellas personas que sean propuestas para ocupar cargos como magistrados o magistradas o como titular de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, lo que genera mayor legitimidad de las decisiones públicas que se tomen en la materia", agrega el documento.

Debates necesarios

Es allí donde considera "adecuado generar herramientas destinadas a promover que la Legislatura asuma un rol más activo en el procedimiento de postulación, de manera que, sin poner en riesgo las competencias asignadas constitucionalmente a cada uno de los órganos de poder del Estado provincial, el órgano legislativo se halle en conocimiento pleno de los procesos iniciados por el Poder Ejecutivo -desde su génesis- en orden al cubrimiento de las vacantes de los cargos en cuestión".

Justifica el Poder Ejecutivo que el diálogo institucional entre órganos del Estado "permitirá desde un comienzo del procedimiento generar los debates e intercambios de posiciones y pareceres necesarios para lograr los consensos pertinentes para la efectiva y oportuna concreción de estos actos complejos que requieren la confluencia de voluntades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en los tiempos que las necesidades sociales actuales demandan, en una materia tan delicada y relevante como es la postulación y designación de personas para que cubran vacantes en la Corte Suprema de Justicia".

A esto agrega "la participación de todas las personas e instituciones interesadas que impactan positivamente en las decisiones públicas que en definitiva surjan de tales construcciones, generando mayor legitimidad social e institucional".

Trayectoria y antecedentes

Advierte que no se debe perder de vista "que la centralidad de este procedimiento es que los decisores y la ciudadanía puedan tener acceso a la acreditación de aspectos relativos a la trayectoria profesional y académica, los compromisos públicos y privados que tuvieren, el cumplimiento de obligaciones normativas y deberes éticos fundamentales que hacen a una función pública de la más alta relevancia institucional".

Así el decreto dispone que se publicará el nombre y los antecedentes curriculares abreviados de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de las vacantes en el Boletín Oficial, en las redes sociales oficiales y la página web de la Provincia de Santa Fe durante 3 días corridos dando inicio del procedimiento en forma inmediata en comunicación a la Legislatura".

Durante 15 días

A partir del primer día de la publicación y durante 15 días los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios profesionales y las entidades académicas y de derechos humanos podrán presentar por escrito y de modo fundado y documentado las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad en relación de los propuestos.

El decreto establece los medios para dar a conocer los candidatos a la ciudadanía e incluso habilita a pedir opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y derechos humanos a los fines de su valoración."

Transcurrido ese plazo de 15 días, evaluando las observaciones el Poder Ejecutivo dispondrá formalmente la elevación o no de la propuesta. Todo el procedimiento estará a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Nombres

En Casa Gris se asegura que ya están definidos que dos de los pliegos a remitir corresponderán a Jorge Baclini, ex fiscal general de la provincia, y de Rubén Weder, ex fiscal de Estado. "Buscamos perfiles más académicos que políticos" se insiste en el Poder Ejecutivo. El tercer nombre será una mujer, se añadió.

