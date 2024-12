Gendarmería allanó la oficina de Edgardo Kueider en el Senado

Por una orden de la jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, miembros de Gendarmería Nacional allanaron el despacho del ex senador Edgardo Kueider en la Cámara Alta en búsqueda de documentos y computadoras que puedan aportar información importante para la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex senador. Kueider se encuentra detenido en Paraguay luego de que las fuerzas de seguridad locales lo descubrieran transportando más de 200 mil dólares sin declarar.

Según reveló TN, el allanamiento se extendió a los despachos de dos asesores del ex legislador. Desde la Justicia aseguraron a Noticias Argentinas que los procedimientos «se desarrollaron en absoluta normalidad y cumpliendo estrictamente las normal procesables aplicables, con la colaboración del personal de seguridad del Senado«.

La causa contra Kueider

La situación del ex senador Kueider tiene distintas aristas: primero, la investigación por enriquecimiento ilícito que comenzó tras su detención; luego, la controversia que se desató tras la sesión del Senado donde se votó su destitución, que desde el oficialismo intentaron voltear para no perder un importante voto para sus proyectos; y por último, desplazar a la jueza Arroyo Salgado de la investigación, a quien acusaron de estar «persiguiendo» al ex senador.

Sobre la sesión de la Cámara de Senadores, durante el viernes 20 el juez en los contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico, rechazó «in limine» el amparo del senador para que se le devuelva su banca en el Senado. El magistrado se desligó del pedido y sostuvo que no puede actuar sobre la decisión del Congreso porque «estaría avanzando indebidamente sobre una cuestión privativa de otro poder del Estado«.

Por otra parte, el ex senador y su secretaria, Iara Guinsel Costa, enviaron una solicitud a la Justicia para recusar a la magistrada Arroyo Salgado de la causa argumentando una «persecución política» por parte de la jueza. Actualmente, el ex legislador continúa detenido en Paraguay por trasladar cerca de 211 mil dólares sin declarar en su auto.

Con información de www.elintransigente.com