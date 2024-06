Fuerte reclamo de gobernadores de la Región Centro por la deuda de Anses

Los tres gobernadores de la Región Centro, Maxiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) firmaron una declaración conjunta para reclamar a la Nación una solución "urgente" a la problemática de los sistemas previsionales públicos de las tres provincias, por la vía del diálogo y ante el incumplimiento del gobierno central de la remisión de fondos para compensar el déficit a las cajas no transferidas. Más allá de los planteos ante la Corte Suprema que tienen realizados Santa Fe y Córdoba, consideraron que a falta de una solución acordada y satisfactoria, será el Alto Tribunal el que deba zanjar definitivamente la cuestión, para lo cual comprometieron las gestiones correspondientes.

La firma del documento se produjo en el mediodía de este jueves en la Casa de Gobierno santafesino, luego del firme pronunciamiento de cada uno de los mandatarios, el repaso por parte de los organismos técnicos de la situación financiera de los sistemas previsionales y las medidas adoptadas o en curso, y el compromiso de las autoridades legislativas de las tres provincias de acompañar las gestiones y los planteos. Estaban presentes, entre otras autoridades, y tal como fueron reconocidos en cada uno de los discursos de los gobernadores, los dos ex mandatarios santafesinos que hoy se desempeñan como diputados, Antonio Bonfatti y Omar Perotti.

La Región Centro, cuyo actual presidente pro témpore es Maximiliano Pullaro, fue creada en su momento, entre otros fines, como una herramienta útil para promover la integración, la sinergia para multiplicar las potencialidades y también para solucionar eventuales problemas comunes. Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos concretaron este nuevo encuentro con el eje puesto en un problema que comparten y que reconocen una causa común. Centralmente, es el incumplimiento por parte del Estado Nacional del compromiso legal de financiar los déficits de los sistemas previsionales de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, los cuales no fueron transferidos al ámbito nacional.

Por eso, los mandatarios buscan acordar una estrategia para reclamar la deuda que acumula desde hace años con sus distritos el Estado nacional. Y si bien esa estrategia involucra presentaciones judiciales de parte de Santa Fe y Córdoba, aunque no todavía de Entre Ríos, los representantes de las tres provincias coincidieron en que la vía para resolverlo es el diálogo institucional, pero que en caso de no llegar a una respuesta satisfactoria, deberá resolver la Corte Suprema de Justicia.

"Inequidad e injusticia"

En su discurso, Frigerio recalcó "la inequidad e injusticia" que supone el corte del envío de esos fondos, y el "enorme esfuerzo" que supone para las provincias compensar ese déficit, a costa de sacrificar recursos. Y que debe ser resuelto, más allá de las medidas que cada distrito ponga en marcha para atacar ése déficit, "aún a costa de sacrificar activos políticos". En tal sentido, previamente se había dado cuenta de que la provincia de Entre Ríos tiene en estudio medidas de fondo para el sistema previsional, como las que fue tomando paulatinamente Córdoba y está encarando Santa Fe a través de la comisión recientemente conformada y ya en plena tarea.

"La gente nos reclama a los políticos que sirvamos para resolver los problemas, hacer hospitales, rutas, escuelas. Porque para eso nos han votado, y cuando no podemos hacerlo, no estamos cumpliendo. Por eso tenemos que ser contundentes y precisos en el reclamo ante la Nación. Estamos dispuestos a asumir nuevas responsabilidades y proveer gobernabilidad. Pero el apoyo irrestricto a ello no es contradictorio con la férrea defensa de los intereses de nuestras provincias", argumentó.

"Nunca pasó"

Aún más enfático fue Llaryora, que por un lado instó fuertemente a la Legislatura de su provincia a dejar de lado especulaciones políticas y sumarse al esfuerzo por el bien común. Pero esto sin perder de vista la dimensión y la magnitud del incumplimiento de la Nación.

"Es increíble que nos esté pasando esto. Esto no es el funcionamiento normal de un país. No nos pagan la deuda, pero tampoco la transferencia mensual. Nos están mandando cero pesos. Esto no pasó nunca", expuso.

También remarcó que "los tres gobernadores estamos cumpliendo con las obligaciones, con las jubilaciones. Imagínense si le sacáramos a los jubilados lo que no nos manda la Nación. Pero esto no tiene una valoración positiva. Muchas veces los jubilados públicos provinciales no se dan cuenta del esfuerzo que está haciendo toda la población para sostener ésto, y nos hacen reclamos".

"De la misma manera en que apoyamos las leyes para dar gobernabilidad y nos plantamos contra el aumento de las retenciones, necesitamos que se cumpla con la remisión automática de los fondos que corresponden. Nos sacaron subsidios al transporte y asumimos ese costo. Nos cortaron la obra pública y estamos asistiendo para que se pueda terminar lo que estaba inconcluso. Pero en este tema no podemos más, hay que darle un corte final y una solución definitiva", exhortó, y habló de pedidos de audiencia ante el gobierno nacional y la Corte Suprema.

A dos puntas

A su turno, Pullaro dio cuenta de la doble dimensión del problema, que en el caso de Santa Fe se busca abordar a través de una modificación del sistema previsional para corregir el déficit, a la vez de obtener de la Nación los recursos adeudados.

"No es un debate fácil. Algunas provincias, como Córdoba, fueron corrigiendo los desfases, y Entre Ríos lo ha planteado en la actual gestión. Pero es injusto que desde el sector privado se sostenga el sistema público y que estemos privando a la provincia de obras necesarias. No es sacar derechos, es cuidar la Caja", insistió.

"Lo otro es una discusión del federalismo. Nos bancamos los recortes, pero ésto no nos corresponde. Vamos a seguir dialogando, pero hay un árbitro natural que tiene que resolver esto, que es la Corte", completó.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.