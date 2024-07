Santa Fe: intendentes y senadores del PJ sellan alianza interna

Más de veinte intendentes y presidentes comunales y el bloque de senadores del peronismo de Santa Fe sellaron una alianza que impacta de lleno en la interna del partido. A la vez, sumaron las voluntades de dos gremios con peso central en la provincia: la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Camioneros, la rama que rivaliza con la familia Moyano.

El PJ santafesino tiene como presidente al exsenador Guillermo Cornaglia, quien fue acompañado por el grueso del partido. Sin embargo, dentro del espacio y como preámbulo al cierre electoral de 2025, algunos sectores empiezan a firmar sociedades para aumentar su volumen interno.



El antecedente con Armando Traferri y Alejandra Rodenas

Es el caso de 24 mandatarios locales, enrolados en “Vamos Santa Fe”, y los cinco senadores, impulsores del propio Cornaglia. La alianza es una suerte de revival del Nuevo Espacio Santafesino (NES), un sector que nació en 2017 y tuvo a la diputada provincial Alejandra Rodenas y el senador Armando Traferri como principales figuras. Ahora, no obstante, el armado es distinto.



El impulso pasa por los intendentes, que no tienen líder, pero sí como referente al oriundo de Pérez Pablo Corsalini. En un escenario de crisis partidaria aguda, los comunales entienden que nadie tiene más que nadie, que todas las tribus están en el llano y es momento de jugar.

Vamos Santa Fe, no obstante, no sintetiza a todos los intendentes peronistas de Santa Fe. Hay un grupo de pares que optó por moverse fuera de la estructura del partido, como el de Funes Roly Santacroce, el de Granadero Baigorria Adrián Maglia y el de Las Parejas Horacio Compagnucci, entre otros.

El plan de los intendentes del peronismo de Santa Fe

“Poner en valor el poder territorial”, resume un intendente ante la consulta de Letra P. Los senadores, ahora con nuevo esquema, revitalizan el plan que puso a Rodenas como compañera de fórmula de Omar Perotti, una sociedad que se rompió más temprano que tarde. Ahora, junto a las intendencias, vuelven a dar la disputa interna.

La alianza contiene también a la UOM, que comanda el sindicalista Antonio Donello, que ya estaba en el NES y suma a una figurita difícil, el camionero Sergio Aladio, un gremialista santafesino que decidió enfrentarse a Hugo Moyano por la conducción provincial y ganó, pese a los varios embates que padeció.

Los intendentes confían que, más cerca del cierre electoral, van a sumar a La Cámpora, pero les interesa –por sobre todas las cosas– no sacar los pies del plato y conformar una gran interna peronista como estrategia para definir candidaturas. En ese marco, quieren medirse.

CON INFORMACION DE LETRA P.