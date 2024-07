Con críticas al kirchnerismo: Patricia Bullrich presentó cambios en el Sistema Penitenciario

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó este viernes la Nueva Historia Criminológica, una reforma del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que apunta a mejorar la reinserción en la sociedad de los presos y, a la vez, evitar “largar asesinos a la calle”. En este marco, la funcionaria lanzó varias críticas al kirchnerismo al recordar su política carcelaria.

“Para el gobierno kirchnerista, los presos eran todos iguales. Había una peligrosa decisión política de no contemplar qué delitos habían cometido. Fue así que, en el 2020, plena pandemia, largaron a más de 2.000 a las calles”, recordó Bullrich. Y aseveró: “Ahora, cada preso volverá a tener su legajo con toda la información detallada de los delitos cometidos”.

En esta línea, la funcionaria continuó: “Lo que antes era ‘estigmatizante’, ahora es una herramienta esencial para poder evaluar el grado de peligrosidad de cada uno y saber qué tratamiento darle. Porque no es todo lo mismo. No son todos iguales y no pueden estar todos mezclados”. “No es igual el asesino, secuestrador o jefe narco que el que cometió un delito leve”, puntualizó.

La nueva historia criminológica se basará en la evidencia y en un juicio profesional estructurado. Integrará de manera organizada los factores asociados a la reincidencia y los factores protectores. “Con esto vamos a impedir que salgan los que no deben salir y darle la posibilidad al resto de corregirse para no volver a reincidir”, destacó. Y concluyó: “Un cambio estratégico e imprescindible para una sociedad más segura”.

Asimismo, la nueva metodología asegura la participación activa de todas las áreas de tratamiento en la recolección y análisis de información. Junto a Bullrich, en la sede del ministerio estuvieron los secretarios de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, Alejandra Monteoliva y Julián Curi, respectivamente, y el director del SPF, Fernando Martínez.

