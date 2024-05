La primera libertaria

Lilia Lemoine es una fiel defensora de Javier Milei en todos los ámbitos en los que circula. Maquilladora y amiga del libertario, en las últimas semanas la diputada se acercó al Presidente luego de algunos meses de distancia forzada, acaso castigada por sus traspiés en el tramo final de la campaña y por la desconfianza que despertó en Karina Milei.

La cosplayer de 43 años comparte el estilo provocador de Milei. Embiste contra los “zurdos”, los “comunistas” y el movimiento feminista. También asegura que nunca se alejó del economista, aunque en La Libertad Avanza (LLA) son muchas las voces que dicen lo contrario. Un hombre cercano a ambos confirmó a Letra P que hubo una distancia y también un nuevo acercamiento en el último mes, que coincidió con la ruptura del noviazgo entre el Presidente y la actriz Fátima Florez.

Karina Milei tuvo una mala impresión de Florez desde el primer día que la conoció y no pocas fuentes libertarias sostienen que eso crucificó el noviazgo. Lemoine fue testigo de esa experiencia -al igual que de otras anteriores- y por eso se preocupa por elogiar públicamente a la hermana de Milei. Incluso fue la diputada quien inició un anticipado operativo clamor por "El Jefe": “Karina tendría que ser Presidente cuando se cumplan los dos mandatos de Javier”, dijo el 7 de abril en un acto organizado por la secretaria general para juntar avales partidarios en la Ciudad de Buenos Aires.



Las peleas de Lilia Lemoine

Días antes de las elecciones generales de octubre, Lemoine aseguró en una entrevista que de ser electa diputada presentaría un proyecto para que los varones puedan “renunciar” a la paternidad. La iniciativa generó el repudio de la dirigencia de todo el arco político y hasta la tropa libertaria salió a despegarse de la idea.

La noche de los comicios en los que Sergio Massa terminaría primero, Lemoine estuvo en el búnker mileísta en el hotel Libertador, pero no subió con el resto de los integrantes de la fuerza al escenario. El responsable de la estrategia digital del espacio, Iñaki Gutiérrez, le reprochó que “lo único que hizo fue dañar” al espacio. “Largue las drogas, señora”, contraatacó Lemoine en Twitter. La interna era a cielo abierto. Además, cuando un usuario la responsabilizó por la derrota, ella ironizó: “Claro, no fue la alianza con (Luis) Barrionuevo ni cortar las relaciones con el Vaticano o hablar de vender niños y órganos. La culpa es mía”.

En ese momento trascendió que a Lemoine le habían puesto un “bozal” mediático y la habían corrido de la mesa chica en el inicio de la gestión, como a otro sector de la dirigencia que fue protagonista durante la campaña y luego quedó relegado. Pero, a diferencia de otras “viudas” libertarias, Lilia nunca dejó de defender a Milei.

Objetivo: Marcela Pagano

Disciplinada ante las órdenes de Karina Milei, Lemoine hizo lobby en el bloque libertario de Diputados para que su colega Marcela Pagano no asumiera en la presidencia de la comisión de Juicio Político. La pelea entre ambas salió a la luz: “A las pavas ni cabida”, dijo Pagano en la última sesión, en referencia a Lemoine y a Lourdes “Lu” Palavecino, una libertaria conocida en las redes sociales que llegó a pedir la renuncia a la banca de la experiodista por haber estado ausente durante el debate de la ley ómnibus XS.

El pedido no es altruista: Palavecino fue la décima candidata en las listas de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que presentó LLA en 2023, por lo que si renunciara Pagano, ella asumiría en su lugar.

Pagano no renunció, pero en las últimas horas Lemoine igual insinuó que podría ser ella quien le deje su banca a Palavecino. La cosplayer dijo que quiere ser madre y no descartó pedir licencia como diputada: "Mis energías no están puestas en la política", lanzó en una entrevista. Ya había admitido sus deseos de “formar una familia” en la Argentina después de que Milei ganara la elección, un hecho que -según dijo- la impulsó a congelar sus óvulos.

La dueña del look de la campera

En 2019, Lemoine fue precandidata a diputada nacional por el Frente Despertar, de José Luis Espert. Luego se acercó a Milei y para las legislativas de 2021 se convirtió en su fotógrafa y maquilladora oficial. Además, le daba consejos sobre su imagen, que el economista no siempre tomaba.

En plena campaña de 2023, el entonces candidato presidencial comenzó a usar todos los días una campera de la marca Under Armour color negra con una franja azul a la altura de los hombros. Entonces apareció en los medios una mujer llamada Rosmery Maturana que se presentó como la autora del look. Por lo bajo, en LLA se afirmaba que existía una pelea feroz entre ella y Lemoine.

Desde el entorno de la diputada minimizan el papel de Maturana, al calificarla como "una persona que se metió en el búnker y se sacó fotos diciendo que iba a ver a Milei, pero era mentira”. Admiten que le hizo algunos regalos a Milei que llegó a usar, pero insinuaron que ella quiso colgarse de la fama del candidato.

Muchas prendas que Milei eligió en la campaña fueron de La Supercharger, la marca de ropa deportiva de un amigo de Lemoine, el mismo que diseñó el logo del león que adoptaron los libertarios.

El romance

Lemoine tiene un pin amarillo que dice “troll de Milei” que suele usar en actos y entrevistas. Su vida gira en torno a su jefe, como ella misma admite. Hace unos meses, la diputada sorprendió al revelar que fue novia del libertario, un secreto a voces que ninguno de los dos había blanqueado hasta ese momento.

“Salimos en una época, hace mucho”, le respondió en Canal Trece a Carmen Barbieri cuando indagó sobre la relación entre ellos, y aseguró que terminaron en buenos términos. “Yo lo quiero muchísimo”, aseguró Lilia y agregó, apurada: “A Karina también”.

CON INFORMACION DE LETRA P.