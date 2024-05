«No hay que dramatizar»: Guillermo Francos llevó tranquilidad en caso de que el Senado presente cambios en la Ley Ómnibus

El ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó su confianza en que el Senado aprobará tanto la Ley de Bases como el Paquete Fiscal en su forma actual, resaltando la fe que tienen en el proceso legislativo. En sus palabras: «Nos tenemos fe, totalmente«, aludiendo al inicio del tratamiento de las iniciativas en la Cámara alta.

En referencia al diálogo con los gobernadores, Francos subrayó la importancia de la ley para promover la inversión y generar empleo, señalando que, para la mayoría de los mandatarios provinciales, «es importante la ley, porque trata una serie de normas, no sólo por los recursos coparticipables, sino porque se promueve la inversión y es una oportunidad para generar trabajo», indicó en Radio Mitre.

Al ser consultado sobre la posibilidad de alcanzar la firma del Pacto de Mayo con estas leyes aprobadas, el ministro aspiró a que no haya cambios, manifestando: «Aspiramos a que no haya cambios, no tanto para llegar o no al 25 de Mayo, sino para poner en marcha estas leyes que van a generar un fuerte impacto en la economía del país».

Además, hizo hincapié en la necesidad de flexibilidad, afirmando: «Si hay modificaciones, habrá que tratarlo nuevamente en Diputados. No hay que dramatizar tanto el tema. Aspiramos a que la ley se apruebe como está y si no, se tratarán los cambios que proponga el Senado».

Finalmente, ratificó la convocatoria a la firma del Pacto de Mayo, explicando que busca confirmar principios constitucionales que a menudo no se reflejan en la actividad económica cotidiana.

