«No vamos a estar»: Ricardo Quintela anunció que no estará en el Pacto de Mayo al igual que «varios gobernadores más»

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó este sábado su preocupación por las posibles consecuencias de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación, especialmente en relación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que calificó como «la entrega de la patria».

«Con la Ley Bases se va a generar un problema estructural muy difícil de recomponer«, advirtió Quintela, haciendo referencia al régimen de promoción de inversiones que implica modificaciones en estatutos impositivos, aduaneros y cambiarios.

En sus declaraciones, el mandatario provincial criticó duramente el RIGI, señalando que otorga beneficios a grandes empresas sin exigir contrapartidas al país, mientras que a los productores locales se les imponen cargas como retenciones e impuestos para exportar e importar.

«El RIGI es la entrega de la patria. Todos los beneficios se los dan a los grandes sin aportar nada al país y a los nuestros les exigen todo«, alertó Quintela.

En cuanto al proceso legislativo, el gobernador riojano afirmó que no habrá dictamen sobre la Ley Bases antes del Pacto de Mayo y reiteró su rechazo a la propuesta del Gobierno. «Nosotros no vamos a estar presentes y me parece que varios gobernadores más no van a estar«, aseguró.

Además, Quintela lanzó críticas contra el mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, quien había cuestionado el paro general de la CGT. «Lo de Jaldo me parece inexplicable e inentendible. Viene teniendo un comportamiento de esas características desde hace tiempo, por lo tanto, creo que ya no hay que considerarlo como un posible acompañamiento en un proceso en el que estamos todos», concluyó Quintela.

La postura firme de Quintela refleja las tensiones y discrepancias en torno a la legislación propuesta y destaca la importancia del debate político en un momento crucial para la economía y el futuro del país.

