Santa Fe 2025

El presidente de la UCR de Santa Fe, Felipe Michlig, tiró la primera piedra. " No hay que cerrarle las puertas al ingreso de La Libertad Avanza a Unidos", le dijo a Letra P. ¿Qué pasa si el oficialismo provincial cierra con LLA para las elecciones de 2025? ¿Le conviene al frente santafesino que el elenco libertario sea un nuevo socio? El gobernador Maximiliano Pullaro no rivaliza con el presidente Javier Milei, ¿eso lo identifica como aliado?

Michlig no es cualquiera. Fue uno de los principales impulsores del frente oficialista y se siente una suerte de padre fundador del armado. Su palabra tiene peso y ascendencia, pero detonó una bomba hacia adentro. Todo el mundo en Unidos analiza, aunque casi nadie lo reconozca en público, el escenario político actual en función de la mejor estrategia de competencia para el año que viene.



Como se recuerda, en 2023 Santa Fe tuvo calendario desdoblado y Milei no bendijo a nadie en las elecciones provinciales. Eso, además de otros factores, determinó un mano a mano entre Pullaro y el peronismo, donde el radical arrasó. Después, en las nacionales, LLA apareció con potencia y emergió un indudable voto cruzado Pullaro – Milei.

¿Plan en marcha en La Libertad Avanza y Unidos para Cambiar Santa Fe?

Entonces se impone la pregunta. Lo de Michlig, ¿es un plan ya en marcha? Si Milei, a través del armado de su hermana Karina, decide competir con sello propio en Santa Fe, tiene que arrancar casi de cero. Si el escenario político, social y económico no difiere mucho del actual, florecerán aspirantes de abajo de las baldosas en toda la provincia. Eso no va a ser un problema, no va a hacer falta un apellido taquillero. Léase el antecedente Cambiemos 2017.

En ese marco, ¿no es un riesgo meter a LLA dentro de Unidos? Si el sello propio ingresa al frente y compite de par a par en internas contra otros partidos tiene chances de victoria, ¿o no? “Te hacen un desastre”, según un alfil de la UCR ¿Puede permitirse entonces Unidos abrirle las puertas a un nuevo partido que, con Juan Pérez al tope de la lista, se puede quedar con mucho, todo y más?

La bomba de Felipe Michlig

La postura de Michlig, según otro dirigente radical de larga experiencia, es compartida por el 90 por ciento de la coalición. En criollo: todos los partidos, salvo el socialismo. Con todo, que LLA ingrese a Unidos –añade– depende de la marca nacional. No es una decisión que pueda tomar la dirigencia provincial, porque el caballo del comisario, la sortija de la definición la tienen los Milei. “¿Para qué te necesitan a vos?”, se sincera un funcionario provincial ante la consulta de Letra P.

En ese eje, ¿por qué el Gobierno va a entrar a una coalición cuando, por ejemplo, en 2023 metió dos concejales en Rosario sin el sello y sin Milei en la boleta, sólo con la bandera de la libertad? Ahora, con un posible viento a favor, el sello, Karina, Conan y la mar en coche, las posibilidades de crecimiento son aún mayores.

Desdoblar los comicios es imperioso para Unidos con este presente. Mantener el relato del santafesinismo, cuidar lo conseguido, no levantar mucho la perdiz y controlar que la inseguridad no se desmadre. En este último punto, vital para la vida de la sociedad santafesina, Pullaro cosecha un apoyo mayoritario. No es poco.

El provincialismo de Maximiliano Pullaro

Alambrar la provincia y no convertirse gratuitamente en enemigo de Milei: Pullaro ingresó en esa zona. Sólo levanta la mano cuando algún impulso libertario afecta los intereses de Santa Fe. Caso contrario, apoya y se lo carga al hombro. Como ocurrió y ocurre con el debate de la ley ómnibus. Entrar en el radar del Presidente en este momento es un craso error. Pullaro no es peronismo, no es kirchnerismo, nada que esté parado en las antípodas del Gobierno.

Mientras, la bomba de Michlig se analiza intramuros ¿Abrirles la puerta o mimarlos para que jueguen tímidamente por afuera? ¿Qué le conviene más a Unidos para Cambiar Santa Fe? ¿Qué es menos perjudicial teniendo en cuenta que, según los sondeos que consume Pullaro, Milei tiene en el Gran Rosario una adhesión de 55 por ciento?

