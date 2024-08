Tras las críticas de Macri, el Gobierno redefine el tono del acto de los Milei en el conurbano bonaerense

Los dardos que lanzó Mauricio Macri contra “el entorno” de Javier Milei le pusieron los pelos de punta a su hermana, Karina, que a pesar de la bronca, ordenó que nadie saliera a contestar en su nombre. Excepto mensajes aislados, que no replicó, la funcionaria se quedó en silencio. Eligió reservarse para el 20 de agosto, cuando llevará al Presidente, por primera vez desde que asumió, a encabezar un acto en la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la preparación de la jornada -que probablemente se haga en La Plata- está envuelta en un mar de dudas, y en la cúpula libertaria aún evalúan el sentido que le darán a la presentación y quiénes se subirán al escenario, decisiones de peso político que empezarán a mostrar la visión que delinean para el armado electoral para 2025.

El mítin fue anunciado hace una semana como un acto para plantarse en el territorio bonaerense contra Axel Kicillof. Pero Javier Milei se inclina por darle un perfil menos electoralista y más académico -con la presentación de un libro-, e incluso jocoso e informal, con números musicales, similar al de su presentación en el Luna Park. Además, quiere darle un lugar preponderante a José Luis Espert, alias “el profe”, aunque más como economista que como candidato.

Su hermana, en cambio, quiere aprovechar el acto para marcarle el terreno a Mauricio Macri a nivel nacional y empezar a plantear eventuales candidaturas. No está convencida de levantar a Espert, que no casualmente estuvo ausente en el más reciente acto que armó la referente libertaria en la Provincia con su asesor político, Eduardo “Lule” Menem. Esto a pesar de que el diputado de Avanza Libertad ya se perfilaba como candidato. “José Luis tiene vuelo propio, Karina no quiere ese tipo de personajes. Banca más a (Sebastián) Pareja -su operador local- porque piensa que lo puede controlar mejor”, dijo un hombre que conoce al dedillo las intrigas del mundillo libertario.

Cerca de la Secretaria General, no obstante, se ocupan de aclarar que no tiene problemas con el economista, y que su plan es sólo recortar las aspiraciones de Mauricio Macri -y, a nivel local, de Cristian Ritondo-. Por eso, dicen, convocó a Patricia Bullrich.

La ministra, sin embargo, todavía no movió sus fichas. Por ahora echó a la mano derecha de Ritondo de su ministerio y creó el espacio PRO-Libertad en PBA. Pero mantiene en reserva sus planes para el 20 de agosto, y evita opinar de más sobre el escenario electoral más allá de evidenciar su rivalidad con Macri y su tendencia a una fusión con LLA.

De hecho, desde que el Gobierno confirmó que preparaba un mítin con ella y con Espert, se quedó en silencio. Y sólo en estricto off, fuentes cercanas admitieron, ayer por la tarde, que sí, será de la partida. Pero pusieron en duda si se subirá al escenario: es una posibilidad que elija acompañar desde las gradas, viendo a Espert disertar sobre Economía (y, quizá, si Milei lo acepta, a Pareja hablar de política).

El hecho de que la hayan sumado a ese acto, ¿significa que podrían pedirle que se presente como candidata en la Provincia? Con suspicacia, en la Casa Rosada dicen que “podría ser buena candidata en ambos distritos”, a pesar de que tiene domicilio en CABA. Pero cerca de la ex candidata presidencial se ocupan, con cuidado, de dar por tierra esa posibilidad: “Patricia va a estar donde diga Javier. Pero su lugar es la Ciudad”, dijeron a su lado.

Por otra parte, sus acólitos locales plantearon que el evento se celebre en un distrito de PRO, como Tres de Febrero, donde manda Diego Valenzuela, o San Isidro, de Ramón Lanús. Aunque en Balcarce 50 se inclinan por la capital.

Los hermanos están unidos, pero también tienen diferencias de criterio. De hecho, es difícil determinar quién tiene la última palabra. Si se piensa en la cantidad de referentes que fueron desplazados a pesar de que tenían el apoyo directo del Presidente, puede llegarse a la conclusión de que manda Karina. Pero en ciertos temas, aseguran en Gobierno, es el jefe de Estado quien tiene la decisión final. “Los libertarios somos distintos, no pueden medirnos con las mismas herramientas que al resto”, dicen para excusar la extraña, sospechosa dinámica. En las próximas dos semanas se verá qué tono se le imprime, y quiénes son los dirigentes que se suben al escenario en el primer gran acto de Milei en el distrito más importante.

* Para www.infobae.com