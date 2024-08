La Argentina cuestionó ante la OEA que no se condene el fraude en Venezuela: “Mientras nos miramos las caras, hay muertos en las calles”

A pesar de haber contado con el apoyo de 16 países de la región, la Argentina no logró que la Organización de Estados Americanos (OEA) condene el fraude cometido en las últimas elecciones en Venezuela, pero ratificó su postura ante el resto de los miembros y pidió por la seguridad de los asilados que se encuentran en la Embajada en Caracas.

La canciller Diana Mondino fue en persona a participar del encuentro de emergencia convocado por el Consejo Permanente de la entidad, en la que se debatió emitir una resolución en la que se le reclamaba a la dictadura chavista que muestre las actas de votación.

Si bien varias naciones apoyaron el texto, gracias a la ausencia de México y las abstenciones de Colombia, Brasil y Bolivia, entre otros gobiernos, el cuerpo no lo aprobó y por el momento la OEA no emitirá una opinión concreta.

El documento había sido debatido desde las 10:00 de este miércoles, pero pasadas las 15:00 todavía no había consenso, principalmente en uno de los párrafos en particular, por lo que el titular del Consejo Permanente, Ronald Michael Sanders, llamó a votar.

Aunque 17 países se mostraron a favor del documento, entre ellos, la Argentina, no alcanzó para que sea aprobado, ya que se necesitaban 18 votos en total (la mitad más uno de todos los Estados miembros, presentes o no en el recinto).

Se expresaron a favor, además de Mondino, los representantes de Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú, República Dominicana y Surinam.

Luego de este, la Canciller tomó la palabra para brindar un duro discurso en el que le reclamó a sus pares que dejen de pedir que se muestren las actas de los comicios en Venezuela, ya que las mismas “están en internet desde hace horas, publicadas por la oposición, que tuvo una victoria apabullante”.

“Consideramos que la resolución que se estaba por aprobar ni siquiera consideraba la verificación integral de los resultados ¿Seguro que los van a tomar? ¿Sin verificar? Por supuesto que reste tema requiere gran preocupación. Yo quisiera que el clamor de este Consejo hoy sea ‘basta para hoy y para siempre’. En Venezuela y en todos los países, porque cuando se pone en peligro la voluntad popular, no puede haber medias tintas”, señaló-

Al respecto, la funcionaria sostuvo que la OEA “no puede permanecer impasible con el pueblo de Venezuela que nos dio una muestra de civismo yendo a las urnas el domingo de manera pacífica y masiva, con la esperanza de volver a ser protagonistas de su propia historia”.

“Aquí, mientras nos miramos las caras y dudamos de un parrafito, hay muertos en las calles. Para evitar estos atropellos es que tenemos organizaciones internacionales como esta. Yo los miro a todos ustedes y les pregunto ¿son conscientes de lo que ocurre?”, exclamó.

En este sentido, Mondino aseguró que la dictadura chavista ya había tenido resultados dudosos e las elecciones del 2018 y que “ahora podemos afirmar que en el 2024 fueron fraudulentas”, debido a que “se privó a la mayoría de la población venezolana en el exterior de pronunciarse y los extranjeros tenían limitaciones”, entre otras irregularidades.

“¡Vamos, no seamos ingenuos! Veamos cómo respondemos a este atropello. Por mi lado, en representación del Gobierno de la República Argentina, reivindico el derecho del pueblo venezolano de gozar de elecciones libres”, solicitó.

Por último, la ministra de Relaciones Exteriores pidió por la seguridad de los seis venezolanos de la oposición que se encuentran actualmente asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, la cual deberá cerrar sus puertas en las próximas horas por orden del régimen.

“Lo inconcebible es que impide que los asilados puedan salir junto con los diplomáticos argentinos expulsados, lo cual está previsto en la Convención de Caracas. Ellos alegan que es una mera cuestión administrativa que la embajada argentina debe resolver. ¿Y cómo? Si no los dejan salir. ¿A caso tienen alas los asilados para poder salir?”, ironizó.

Por último, y ante esta situación, Mondino apeló “a la solidaridad de todos los países para colaborar con los esfuerzos diplomáticos y la seguridad” de estas personas

“Señores, creo que la OEA tiene que enviar un claro mensaje: permitan a los asilados salir; no seamos cómplices del fraude; que la región no sea indiferente a la voluntad popular expresada el domingo 28 de julio; no mantengamos esta farsa. Tenemos que ser capaces de distinguir entre el bien y el mal”, cerró la funcionaria de Javier Milei.

